Scream: Resurrection arriva l'8 luglio, ecco il trailer

di Simona Vitale - 25/06/2019 12:07 | aggiornato 25/06/2019 12:11

La maschera di Ghostafce è pronta a seminare morte e terrore nel corso di Scream: Resurrection, terza stagione della serie TV ispirata alla saga cinematografica di Wes Craven. Ecco il trailer di seguito.

La celebre maschera di Ghostface è pronta a seminare nuovamente terrore dopo alcuni anni di assenza dal piccolo e grande schermo.

Su VH1, rete televisiva musicale sorella di Mtv, andranno in onda negli USA, tra l'8 e il 10 luglio 2019, i sei episodi di Scream: Resurrection, terza stagione della serie TV distribuita in Italia da Netflix.

Ricordiamo che la serie TV Scream, che sino ad oggi è stata trasmessa in due stagioni tra il 2015 e il 2016, è basata sull'omonima saga cinematografica horror diretta da Wes Craven e composta da 4 film di gran successo. La terza stagione della serie TV, che è stata in lavorazione per circa 3 anni e mezzo, costituisce per la precisione un reboot e sarà, infatti, del tutto slegata dalle due stagioni precedenti e dai personaggi che ne hanno fatto parte.

Tornerà l'inquietante maschera originale di Ghostface (che apparirà per la prima volta sul piccolo schermo) e tornerà la voce originale di Roger Jackson, già doppiatore dell'assassino mascherato nei film del franchise in lingua inglese.

Dimension films La maschera originale di Ghostface debutta nella serie TV di Scream terza stagione

Il protagonista di Scream: Resurrection sarà Deion Elliot (R.J. Cyler), una giovane stella del football, molto popolare al liceo, il cui passato, con le fattezze di Ghostface, tornerà a perseguitare sia lui che i suoi amici disturbando i suoi piani per il futuro e minacciando anche la sua famiglia.

Una guest star d'eccezione di questa stagione sarà Paris Jackson, figlia del compianto Michael, che interpreterà la prima vittima dell'assassino, in un cameo destinato a suscitare attenzione così come fece quello di Drew Barrymore nel primo film di Scream.

Nel cast di Scream: Resurrection incontremo anche la nota cantante Mary J. Blige, Keke Palmer, Tyler Posey, Tyga, Giorgia Whigham, Jessica Sula, C.J. Wallace and Giullian Yao Gioiello. Non sappiamo ancora con certezza se la terza stagione di Scream verrà trasmessa in Italia da Netflix come le due precedenti. Non ci resta che aspettare, per il momento, comunicazioni ufficiali in merito.

