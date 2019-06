Space Jam 2, LeBron James conferma l'inizio delle riprese

Tutti a lavoro sul set. Le riprese di Space Jam 2 sono iniziate e l’annuncio è ufficiale dato che a farlo è LeBron James in persona dai suoi social. Il campione sembra davvero emozionato per la nuova avventura:

Man this really just hit me! I’m really shooting Space Jam 2!! This is so surreal and doesn’t even make sense to me! Where I come from man and what I saw growing up this doesn’t add up to me! 🤦🏾‍♂️! I’m truly grateful and beyond blessed. This is CRAZINESS. 🏀 🐰 🎥 👑🙏🏾