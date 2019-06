Curiosità

di Matteo Tontini - 25/06/2019 15:27 | aggiornato 25/06/2019 15:32

Dai caccia imperiali ai Jedi, l'universo di Star Wars ispira poltroncine, tavolini e lampade!

Queste sedie ispirate ai caccia TIE sembrano comode, ma non fanno fuoco!

I tavolini a tema prendono in prestito il design dalle ali dei caccia TIE

Chewbe è fonte di ispirazione per uno sgabello a dondolo!

I Jedi si uniscono per fare luce con le loro spade laser

I designer di interni che traggono ispirazione dell'universo fantascientifico di Star Wars sono in grado di realizzare mobili originali, che si adattano perfettamente allo stile moderno, come è possibile vedere nella galleria in apertura dell'articolo.

A dirla tutta, senza considerare le serie di oggetti e mobili per bambini, è raro trovare sedie, poltrone e tavoli dedicati alla famosa saga creata da George Lucas, ma il designer Kenneth Cobonpue ha da poco realizzato una collezione fatta a mano che potrebbe far ingolosire ogni fan. Nella fattispecie, comprende alcune sedie che riprendono la forma dei caccia stellari TIE e tavolini ispirati al design delle loro ali.

Non è tutto: il designer filippino ha inoltre prodotto alcune poltrone dedicate a Darth Sidious e Darth Vader, uno sgabello a dondolo per i fan di Chewbacca e un paio di lampade (una da salotto e una a sospensione) in onore ai Jedi.

Peccato che i prezzi non siano molto accessibili: per acquistare una sedia ispirata ai caccia imperiali TIE, per esempio, bisognerà sborsare circa 2400 euro.

Starebbe bene in uno di questi mobii a tema Star Wars in casa vostra?

