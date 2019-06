Cinema

Le traduzioni improbabili dei titoli di film stranieri sono pane quotidiano per noi italiani: un caso curioso arriva ora dal Giappone, dove The Rise of Skywalker è stato cambiato in Dawn of Skywalker. Vi ricorda qualcosa?

Di traduzioni improbabili dei titoli di film stranieri ne è piena la storia del cinema. In Italia siamo degli specialisti e abbiamo una certa esperienza a riguardo: i nostri distributori sono stati capaci di trasformare The Life and Death of Colonel Blimp in Duello a Berlino, Jeremiah Johnson in Corvo Rosso non avrai il mio scalpo, Eternal Sunshine of the Spotless Mind in Se mi lasci ti cancello e così via.

Un caso curioso arriva ora dal Giappone e riguarda uno dei titoli più attesi della stagione, ovvero Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il film che chiuderà la saga sequel di Guerre stellari, iniziata nel 2015 con Il risveglio della Forza.

L'ascesa di Skywalker cambia titolo in Giappone

Nel Paese del Sole Levante, The Rise of Skywalker verrà cambiato in Dawn of Skywalker, ovvero L'alba di Skywalker.

Il motivo di questa scelta? La contrapposizione tra Rise e Dawn dovrebbe suonare familiare anche al pubblico italiano. Fox ha usato per la serie reboot de Il pianeta delle scimmie questa terminologia.

Il primo film, Rise of the Planet of the Apes, è diventato L'alba del pianeta delle scimmie; il secondo, intitolato (in maniera insensata) Dawn of the Planet of the Apes, ha messo in crisi i titolisti ed è stato trasformato in Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie; il terzo, War for the Planet of the Apes, ha avuto come traduzione The War - Il pianeta delle scimmie.

Non pochi fan hanno notato l'incongruenza e suggerito che in un'ipotetica scansione cronologica della vicenda, sarebbe stato più sensato avere prima Dawn, poi War e infine Rise.

Lo stesso meccanismo è stato usato in Giappone e ha mandato nello scompiglio i locali distributori. D'altronde lingue diverse non hanno una perfetta traduzione universale da una all'altra. In giapponese Rise e Dawn sono sinonimi e per questo motivo si è preferito usare un generico Alba. "Hanno confuso Rise con Sunrise", hanno scherzato in molti sui social.

In realtà, anche in altri Paesi sono stati scelti titoli differenti. In Polonia il film si chiamerà Skywalker. Rebirth, in Russia Skywalker. Rise, in Slovenia Skywalker's Rise, in Ungheria The Age of Skywalker.

Ma se il titolo originale in inglese fosse stato Dawn of Skywalker, cosa sarebbe successo? In questo caso è difendibile la scelta di Disney e Lucasfilm: Rise implica che qualcosa è già esistito (la storia di Anakin e Luke Skywalker), e che ora salirà ad un livello superiore. Dawn, l'Alba, fa invece riferimento a qualcosa che all'inizio non c'era e poi, all'improvviso, si è manifestato.

Tra le righe, tuttavia, si potrebbe leggere anche un riferimento alla teoria, avallata da numerosi appassionati, di un Nuovo Ordine religioso di Cavalieri Jedi noti appunto come "Skywalker". Proprio per mettere a tacere queste voci, Disney ha preferito rivelare il titolo il 12 aprile scorso, durante la conferenza Star Wars Celebration di Chicago.

Come al solito, le aspettative possono rivelarsi un oggetto pericoloso da maneggiare. Meglio attendere il 18 dicembre, data d'uscita del film. Resta comunque la curiosità: chi sarà secondo voi lo Skywalker del titolo?