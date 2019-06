Taika Waititi dirigerà una versione (animata) di Flash Gordon

Cinema

di Marcello Paolillo - 25/06/2019 10:31 | aggiornato 25/06/2019 10:36

Il regista di Thor: Ragnarok, Taika Waititi, si occuperà di scrivere e dirigere il nuovo adattamento cinematografico d'animazione dedicato al personaggio di Flash Gordon.

Il regista Taika Waititi ha guadagnato grande notorietà dopo aver diretto Thor: Ragnarok, il terzo capitolo delle avventure dedicate al Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth uscito nei cinema italiani il 25 ottobre 2017.

Ora, come riportato da Deadline, Waititi si occuperà di portare nuovamente al cinema il personaggio di Flash Gordon, grazie a un film animato in grado di catturare l'atmosfera delle avventure dell'eroe a fumetti creato nel 1934 da Alex Raymond. In precedenza, Matthew Vaughn (X-Men: L’inizio, Kingsman) e Julius Avery (Overlord) avevano provato a riportare l'eroe sul grande schermo, senza che i progetti ottenessero però il via libera dalle major.

Il nuovo film sarà in ogni caso prodotto da Fox e Disney, mentre la sceneggiatura sarà curata dallo stesso Waititi.

Flash Gordon è apparso diverse volte sul grande schermo negli anni '30, nonostante agli occhi del pubblico è ricordato per il live-action uscito nel 1980 diretto da Mike Hodges, con protagonisti Sam Jones e Max Von Sydow (forte anche della colonna sonora firmata dai Queen). Il personaggio è apparso in precedenza anche in un celebre serial cinematografico con Buster Crabbe del 1936 ma trasmesso in Italia (in TV) solo negli anni '80.

Nei fumetti, Flash Gordon deve evitare l'impatto tra la Terra e il pianeta Mongo, guidata dal perfido Ming. In Italia il personaggio ha esordito il 14 ottobre 1934 su 'L'Avventuroso' con il nome di Gordon Flasce, per una carriera editoriale durata quasi quattro anni (sino al 18 settembre 1938).

Ricordiamo che Waititi si occuperà anche di Jojo Rabbit, l'adattamento del romanzo di Christine Leunens, nonché del live action di Akira, il leggendario manga e anime di Katsuhiro Ōtomo.