Transformers - La vendetta del caduto, i brani della colonna sonora

Il secondo capitolo della saga dedicata ai Transformers, oltre ad avere incredibili effetti speciali, possiede una colonna sonora composta principalmente da brani rock. I pezzi sono stati realizzati da artisti del calibro dei Linkin Park , Green Day , Nickelback , The Fray , Hoobastank e The All-American Rejects .

Sam vuole solo vivere come un semplice universitario, lasciandosi il passato alle spalle e cercando di evitare il suo destino. Tuttavia l'apocalittica battaglia di Mission City ha provocato molti cambiamenti e quello che Sam ignora è che i Decepticons non sono stati sconfitti del tutto.

Distribuito in Italia da Universal Pictures e candidato agli Oscar per il miglior sonoro, Transformers - La vendetta del caduto non ha ricevuto recensioni positive dalla critica e dal pubblico nonostante abbia avuto un ottimo incasso al botteghino. Il film infatti è riuscito a guadagnare oltre 836 milioni di dollari in tutto il mondo .

