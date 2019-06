Avengers: Endgame in 'versione estesa' anche in Italia: ecco cosa vedremo

Cinema

di Silvio Mazzitelli - 26/06/2019 16:04 | aggiornato 26/06/2019 16:12

Una nuova versione con diverse aggiunte extra di Avengers: Endgame è pronta a tornare al cinema dal 4 luglio.

137 condivisioni

Avengers: Endgame torna ufficialmente al cinema anche in Italia.

Il successo mondiale di Marvel Studios sarà disponibile da giovedì 4 luglio per uno speciale evento chiamato "Ritorno al Cinema" in sale selezionate, così da permettere ai fan che hanno amato il quarto film dedicato ai Vendicatori di rivederlo ancora una volta.

Questa nuova versione del film avrà inoltre diversi contenuti aggiuntivi non presenti nella prima resa della pellicola uscita lo scorso 24 aprile. Tra le novità presenti ci saranno un'introduzione video del regista Anthony Russo e una scena non definitiva eliminata dal film. I fan potranno inoltre godersi anche un'anteprima di Spider-Man: Far From Home, grazie ad uno speciale sneak peek del nuovo lungometraggio Marvel in uscita nelle sale italiane il 10 luglio.

HD Marvel Studios

Ad Avengers: Endgame manca davvero poco per scalzare dalla vetta Avatar di James Cameron, infatti solo 37 milioni di dollari separano il film Marvel dal primo posto dei film con gli incassi maggiori di tutti i tempi. Anche in Italia i supereroi più potenti dell'universo hanno dominato incontrastati il box office del 2019, con un guadagno di ben 29,7 milioni di Euro.

In America questa nuova versione uscirà il 28 giugno, così da sfruttare il traino del nuovo Spider-Man in uscita il 2 luglio negli Stati Uniti. Una situazione simile era successa anche per Captain Marvel, che aveva avuto un'impennata al box office durante il suo ultimo periodo nelle sale, che coincideva con l'arrivo al cinema di Avengers: Endgame.

Nel frattempo Endgame ha superato la cifra che Avatar aveva guadagnato con la sua prima uscita nei cinema, infatti il film di James Cameron aveva guadagnato 2,749 miliardi di dollari originariamente, a cui si sono aggiunti altri 33 milioni di dollari con la seconda uscita nelle sale. Con i suoi attuali 2,751 miliardi di dollari Avengers: Endgame è sempre più vicino alla meta, e il ritorno al cinema con la nuova versione farà giocare ad armi pari i due campioni d'incassi nella sfida per il primo posto.

Insomma, sembra che Marvel e Disney siano disposte a prendersi il primato di film più visto nella storia del cinema "ad ogni costo".

Cosa ne pensate di questa nuova versione di Avengers: Endgame? Andrete a rivederlo?

Fonti consultate: Forbes, Screencrush, Box Office Mojo