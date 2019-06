Bandai Namco annuncia un videogioco basato sull'anime One Punch Man

VideogamesAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 26/06/2019 14:42 | aggiornato 26/06/2019 14:45

Mostrato con un trailer il primo videogioco dedicato al famoso anime e manga One Punch Man.

Bandai Namco nella giornata di ieri ha annunciato a sorpresa l’arrivo di un nuovo videogioco dedicato a un anime e manga davvero molto popolare. Si tratta di One Punch Man: A Hero Nobody Knows, sviluppato da Spike Chunsoft.

Il gioco sarà basato sull’omonimo manga scritto da One e disegnato da Yusuke Murata e arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC Digital.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows sarà un gioco d’azione e combattimento ambientato nell’universo del manga, un luogo dove gli eroi proteggono quotidianamente la popolazione dai criminali e da mostri chiamati esseri misteriosi.

Protagonista della storia è Saitama un disoccupato che decide di diventare un supereroe in un mondo dove questi esistono e ogni giorno combattono contro esseri mostruosi. Dopo tre anni di costante allenamento fatto da: 10 Km di corsa al giorno, 100 addominali, 100 piegamenti e 100 squat il giovane diventa potentissimo (inoltre perde anche tutti i capelli per lo sforzo). Saitama diventa così potente da riuscire a vincere qualsiasi combattimento in un solo colpo, nessuno è in grado di competere con la sua potenza. Questo rende piuttosto apatico il nostro eroe, che non trova più nessuno stimolo nel combattimento, essendo troppo facile vincere per lui.

Nel gioco, oltre a Saitama, sono stati confermati anche i personaggi di Genos, Fubuki, Mumen Rider e Sonic. Il titolo includerà delle battaglie 3 contro 3 in cui sarà possibile creare la propria squadra di eroi e villain preferita. Non sappiamo ancora se sarà l’unica modalità presente.

Ancora non c’è una data d’uscita per One Punch Man: A Hero Nobody Knows, ma la nostra più grande curiosità è sapere se Saitama sarà forte quanto nell’opera originale, dato che in questo caso sarà troppo facile vincere utilizzandolo.

Cosa ne pensate del gioco dedicato a One Punch Man? Siete contenti di quest’annuncio a sorpresa?