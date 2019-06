Bond 25, un video dal set in Giamaica zittisce i rumors (forse)

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 26/06/2019 10:49 | aggiornato 26/06/2019 10:52

Sembra che ci sia una "luce" in fondo al tunnel della produzione di Bond 25.

2 condivisioni

Dopo le rassicuranti parole dell'attore Rami Malek (che in Bond 25 interpreta il villain), ci pensa la casa di produzione a mostrare i progressi sul set del film della spia più famosa del mondo. Attraverso il canale YouTube ufficiale della saga di James Bond, Universal Pictures ha pubblicato un video di un minuto dal dietro le quinte del film, probabilmente per mostrare ai fan che le riprese proseguono e che tutto va come previsto.

Dal set giamaicano, sulle note della canzone Boom Shot Dis eseguita da Kully B & Gussy G, si possono ammirare in anteprima alcune scene di Bond 25 (che non ha ancora un titolo ufficiale). Ovviamente, il maggior numero di sequenze mostrate ha il volto rappresentativo di Daniel Craig (James Bond), dove spesso quest'ultimo è a colloquio con il regista Cary Joji Fukunaga. Inoltre ci sono brevi immagini di Jeffrey Wright nelle vesti di Felix Leiter e della nuova aggiunta al cast Lashana Lynch (già protagonista del film Captain Marvel), che interpreta Nomi.

Dalla trama ufficiale del film, possiamo intuire che la presenza di Felix Leiter (vecchio amico di Bond della CIA) in Giamaica non sarà per un viaggio di piacere ma riporterà 007 in azione. Bond dovrà salvare uno scienziato rapito, ma le cose si complicheranno quando un nuovo misterioso nemico con una nuova arma tecnologica si rivelerà al mondo.

La Giamaica non sarà l'unico set del film. La produzione, infatti, ha comunicato che le riprese si svolgeranno anche in Inghilterra (a Londra), in Marocco, in Norvegia e in Italia (a Matera).

Bond 25 sarà nelle sale italiane da giorno 8 aprile 2020.