di Riccardo Cristilli - 26/06/2019 10:26 | aggiornato 26/06/2019 10:30

L'evento di presentazione dei contenuti Disney si animerà con i film Pixar e nuove immagini inedite di Frozen 2.

Il mondo Disney è sempre più ricco di contenuti che presto saranno svelati al pubblico di tutto il mondo. La ghiotta occasione sarà il D23 Expo 2019 che si svolgerà dal 23 al 25 agosto nella Hall D dell'Anaheim Convention Center in California, un luogo simbolico situato proprio di fronte al Disneyland Resort, l'unico dei tanti parchi Disney inaugurato da Walt Disney in persona.

Saranno tre giorni ricchi di iniziative e presentazioni in cui avrà una parte importante la presentazione dei film animati Disney e Pixar che usciranno nelle sale nei mesi successivi. Un weekend magico per gli appassionati di animazione, con presentazioni, incontri e soprattutto immagini mai viste prima, che speriamo arrivino anche a chi non potrà essere in California per l'evento.

Punte di diamante delle presentazioni Disney e Pixar saranno sicuramente il secondo capitolo di Frozen e il nuovo film animato originale Onward.

Sabato 24 agosto l'attenzione sarà tutta concentrata su Frozen 2 - Il segreto di Arendelle. I registi Chris Buck e Jennifer Lee insieme al produttore Peter Del Vecho riveleranno dettagli inediti sul film insieme ad alcune nuove immagini dell'atteso sequel Disney.

Novità che, a sei anni di distanza da Frozen, aiuteranno i fan a ingannare l'attesa in vista dell'uscita in sala del nuovo film, prevista per il 22 novembre 2019 negli USA e qualche giorno dopo, il 27 novembre, in Italia. Il film riparte tre anni dopo dalla fine del precedente: Anna ed Elsa vivono tranquille ad Arendelle, almeno finché Elsa non inizia a sentire una voce angelica che la invoca costantemente, giorno e notte, che risveglia in lei degli antichi poteri sopiti. Insieme alla sorella si spingeranno fino ai confini del regno per scoprire l'origine di questi poteri.

Sabato 24 agosto sarà anche l'occasione per conoscere gli elfi di Onward, nuova pellicola di animazione Pixar la cui uscita è prevista a marzo 2020. Il regista Dan Scanlon e la produttrice Kori Rae presenteranno la storia di questi due fratelli elfi che partono in un'avventura straordinaria in cerca di magia per trovare il modo di trascorrere almeno un giorno insieme al padre, morto quando erano piccoli. Nella nuova foto ufficiale che trovate qui di seguito, vediamo i due elfi protagonisti seduti su Guinevere (Ginevra) il veicolo con un "Pegacorn" (in parte Unicorno e in parte Pegaso) disegnato sopra. I fan presenti all'evento avranno la possibilità di vedere da vicino questo camioncino.

Onward non sarà l'unica novità perché Pete Docter, Chief Creative Officer dei Pixar Animation Studios, dovrebbe svelare i primi dettagli di Soul atteso in sala solo nel corso dell'estate 2020.

Secondo le prime informazioni trapelate, Soul sarà ambientato tra New York e il cosmo alla ricerca dell'origine delle nostre passioni e dei nostri sogni.

Domenica 25 agosto sarà il giorno dedicato alle celebrazioni del Trentesimo anniversario de La Sirenetta con Jodi Benson, voce originale del personaggio, che canterà la celebre In Fondo al Mar.

Il D23 Expo non è soltanto Pixar e ci saranno quindi tante iniziative legate ai film e alle serie TV del mondo Disney. Tre giornate interamente dedicate ai film, ai personaggi che scaldano da sempre il cuore di milioni di spettatori. Chi non vorrebbe essere in California in quei giorni?

