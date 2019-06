VideogamesTV NewsAnimazioneCuriosità I Simpson

di Massimiliano Rincione - 26/06/2019 12:35 | aggiornato 26/06/2019 12:39

EA, detentrice dei diritti videoludici dei Simpson, fu vicina a realizzare un titolo stile Mario Party con protagonista la famiglia più gialla d'America.

4 condivisioni

Storia di un progetto sfumato. Avete presente Mario Party? Ecco, immaginatevelo con I Simpson come protagonisti. Sì perché è notizia di qualche giorno fa come EA, detentrice dei diritti videoludici legati alla sitcom animata più amata al mondo, avesse intenzione di realizzare un titolo basato su un insieme di tanti minigiochi da disputare magari in multiplayer.

A svelare questo interessantissimo retroscena sono stati Matt Selman e Joseph Stewart Burns - detto J. -, produttori della serie che hanno svelato i dettagli del mancato titolo durante una live dell'E3, dove proprio I Simpson potevano vantare uno spazio tutto dedicato a loro.

Nel corso del medesimo Q&A, i due hanno parlato in maniera piuttosto approfondita del progetto mai realizzato, con Selman che ha dichiarato - come riportato da Gamespot - come il suddetto titolo sia stato il gioco su cui si è più divertito a lavorare.

Il gioco su cui ho preferito lavorare è stato un titolo mai realizzato per il quale, però, siamo stati pagati. Era una cosa molto in stile Mario Party, con un sacco di minigiochi.

Entrando più nello specifico, invece, Burns ha chiarito come le tempistiche non fossero in linea con la mole di lavoro richiesta, con I Simpson che avrebbero successivamente fatto il botto su mobile con il videogame Tapped Out.

Sembrava come se ci trovassimo di fronte ad un progetto ventennale, perché non credo che saremmo riusciti a realizzare anche uno solo dei minigiochi in un anno. Non è stato sicuramente uno dei miei progetti preferiti su cui lavorare, ed è stato grandioso quando ci siamo sentiti dire che lo sviluppo non sarebbe andato avanti. La colpa, però, è stata nostra, non di Electronic Arts.

Insomma, dalle dichiarazioni di Selman e Burns sembra proprio di trovarci di fronte ad un titolo davvero pazzesco da giocare in multiplayer, ma forse davvero troppo dispendioso in termini di progettualità. Chissà che perla sarebbe stata, però, un videogioco coi Simpson in pieno stile Mario Party!

L'ultimo videogioco dei Simpson su consolle

A 12 anni da I Simpson: Il Videogioco, dunque, sembra non esserci ancora una possibile data per un nuovo videogame dedicato alla famiglia più gialla d'America. In quelli che sono stati gli anni delle remastered e dei remake, oltre che dei seguiti a distanza decennale, sono in molti a sperare in un seguito di Hit and Run, titolo a tema corse ed esplorazione che fece veramente sfaceli su PS2.

Difficile, però, capire come EA possa decidere di muoversi in vista di un ritorno su consolle che, al netto di tutto, sembra ormai essere più che necessario.

Vota anche tu! E voi, quanto avete amato Hit and Run? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Tantissimo Follemente E voi, quanto avete amato Hit and Run? Condividi



La ribalta di Tapped Out

Intanto però il mondo videoludico a tema Simpson è tutto fuorché fermo: dal 2012, infatti, Homer, Marge e famiglia sono sbarcati sui cellulari di tutto il mondo con Tapped Out. Un titolo per mobile che si colloca a metà della 23esima stagione, prendendosi però delle licenze di trama non in linea con la continuità della serie: a seguito di un incidente nella centrale nucleare, infatti, Springfield viene distrutta, e starà all'utente ricostruirla proseguendo nell'impresa durante il gioco. Ciò nonostante, Tapped Out ha comunque sviluppato nel tempo dei legami strettamente saldi con la serie, che alle volte strizza l'occhio al gioco senza neanche girarci troppo intorno.

L'ultimo aggiornamento ha anche portato in dote una nuova feature, che si ispira agli ormai popolarissimi videogiochi stile battle royale - qualcuno ha detto Apex Legend o Fortnite? - chiamata per l'appunto Royale. Un successo che dunque ha regalato nuova linfa al reparto videoludico dei Simpson e che, chissà, potrebbe anche rappresentare l'antipasto perfetto nell'attesa di un ritorno su consolle. E voi, quale videogioco a tema Simpson avete amato di più? Avete già provato Tapped Out?