Evangelion 4.0, l'anteprima verrà mostrata all'Anime Expo 2019

I primi dieci minuti del quarto attesissimo film di Evangelion verranno mostrati durante il Japan Expo e l'Anime Expo.

Toei ha annunciato che presto mostrerà i primi dieci minuti del nuovo film dedicato a Evangelion il cui titolo cinematografico sarà Evangelion 3.0+1.0 o Shin Evangelion Gekijō-ban :|| per quanto riguarda la versione originale giapponese. Il simbolo :|| sta a indicare una ripetizione dopo la fine di una parte suonata in ambito musicale. Anche i precedenti tre film della serie Rebuild of Evangelion in giapponese avevano come sottotitolo un nome che rappresenta tre movimenti della musica tradizionale chiamata Gagaku.

La sequenze che verrà mostrata sarà la parte introduttiva del nuovo lungometraggio animato, che andrà avanti fino alla comparsa del titolo.

Quest'anteprima sarà proiettata per la prima volta il prossimo 6 luglio sia al Japan Expo di Parigi che all'Anime Expo di Los Angeles. Il film sarà poi mostrato anche in diverse regioni del Giappone e in alcune aree della Cina, come Shanghai.

Toei ha anche rivelato l'uscita di una app speciale chiamata "EVA-EXTRA" che conterrà diverse informazioni sul franchise di Evangelion e anche molti dettagli sul nuovo film e sulla sequenza animata che verrà mostrata in anteprima.

Evangelion 3.0+1.0 arriverà nei cinema giapponesi nel 2020, ancora una volta diretto dal suo creatore originale Hideaki Anno, mentre la produzione è affidata allo Studio Khara, fondata dallo stesso regista.

I fan dello storico anime possono iniziare a sperare dunque di poter vedere il capitolo finale della tetralogia entro l'anno prossimo dopo tante attese e rinvii. Rebuild of Evangelion è un progetto cinematografico voluto dallo stesso Hideaki Anno, che rappresenta una sorta di remake della serie animata originale, anche se in realtà la questione è molto più complessa di così. Il primo film chiamato Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone è uscito nel 2007 in Giappone e nel 2009 è poi uscito il secondo capitolo intitolato Evangelion 2.0: You Can (Not) Advance.

Nel 2012 è uscito, sempre in Giappone, il terzo episodio Evangelion 3.0: You Can (Not) Redo, mentre per il quarto e conclusivo lungometraggio non ci sono state informazioni concrete per lungo tempo. Dopo anni di silenzio è arrivata l'anno scorso la conferma che il film conclusivo sarebbe uscito nel 2020, e questa preview in arrivo conferma dunque l'intenzione di rispettare la tabella di marcia.

Siete ansiosi di scoprire cosa succederà nel capitolo finale di questa nuova tetralogia dedicata a Evangelion?

