Lo ha annunciato sui social Nathalie Emmanuel, la Missandei di Game of Thrones: l'attrice nel cast con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris e una new entry "cazzuta".

L'adrenalina testosteronica torna a pompare: sono iniziate ufficialmente le riprese di Fast & Furious 9, la saga action diventata ormai la più lunga della storia del cinema.

I primi ciak sono stati battuti nella giornata di lunedì 24 giugno, come ha annunciato su Twitter Nathalie Emmanuel, l'attrice passata dalla Missandei di Game of Thrones alla hacker Ramsey, la creatrice dell'Occhio di Dio.

"Oggi primo giorno di riprese per Fast and Furious 9... La squadra è tornata insieme", ha cinguettato la Emmanuel.

L'attrice farà parte del ricco cast che conferma i soliti noti della "famiglia": Dom (Vin Diesel), Letty (Michelle Rodriguez), Roman (Tyrese Gibson), Mia (Jordana Brewster) e Tej (Ludacris). La new entry sarà invece John Cena, annunciato come un personaggio "cazzuto" ma ancora avvolto nel mistero.

Ecco un primo video dal set, con Vin Diesel al fianco di Michelle Rodriguez:

Fast & Furious 9 è stato sceneggiato da un altro nuovo arrivato, ovvero Daniel Casey (lo sceneggiatore del thriller sci-fi Kin di Jonathan e Josh Baker), che ha preso il posto di Chris Morgan. Morgan, autentico veterano del franchise, è infatti impegnato con lo spin-off Fast & Furious - Hobbs & Shaw, che uscirà il 2 agosto e sarà dedicato alle vicende di Luke Hobbs (Dwayne Johnson) e Deckard Shaw (Jason Statham).

La regia di Fast & Furious 9 è di Justin Lin, che torna al volante della saga dopo averlo ceduto momentaneamente a James Wan. Lin ha già diretto Fast & Furious - Solo parti originali nel 2009, Fast & Furious 5 nel 2011 e Fast & Furious 6 nel 2013. Oltre a questo capitolo, è stato già annunciato come regista del decimo, che dovrebbe essere quello conclusivo e definitivo del franchise, come ha spiegato il produttore Neal Moritz in un'intervista al sito Collider.

Abbiamo ancora alcuni grandi temi da affrontare e varie altre cose di cui stiamo parlando, ma non siamo arrivati a quel punto, lì dove andremo esattamente. Stiamo lavorando per avere una sorta di punto d'arrivo del franchise, ma non conosciamo ancora le vie di mezzo per giungerci… Il piano è comunque farlo con altri due film. Stiamo mettendo le idee tutti insieme, sia Chris Morgan che Vin Diesel: il risultato è qualcosa che pensiamo sarà molto speciale per i fan.

Fast & Furious 9 uscirà nelle sale statunitensi il 22 maggio 2020, mentre per Fast & Furious 10 bisognerà aspettare il 2 aprile 2021. Quel che è certo è che sarà ancora un grande spettacolo da milioni di dollari al botteghino. E voi cosa vi aspettate da questi ultimi due capitoli della saga?