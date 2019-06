I demoni di Devil May Cry piangono anche su Nintendo Switch: trailer di lancio

Correva l'anno 2001 quando la giapponese Capcom portò sull'indimenticabile PlayStation 2 il primo capitolo di quello che, negli anni a seguire, sarebbe divenuto non solo uno dei franchise di maggior successo della compagnia, ma anche uno di quelli destinati a scrivere la stessa storia del gaming.

Si tratta di Devil May Cry, action game tutto demoni e spettacolari evoluzioni nato da una costola del "cugino" Resident Evil - e in particolare da un prototipo del quarto capitolo - grazie alla visione del game designer Hideki Kamiya, che ha regalato al popolo di videogiocatori il personaggio di Dante prima di dedicarsi alle forme più sinuose della letale Bayonetta. Il cacciatore di demoni, nato dall'unione di Sparda e Eva, è ancora oggi uno degli antieroi più amati. E sbarca finalmente anche sugli schermi di Nintendo Switch:

Relive the adventure that introduced the legendary Dante to the world with the original Devil May Cry, coming to #NintendoSwitch this Summer. pic.twitter.com/Hh8hFDnLQK