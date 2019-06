CinemaCelebrity

di Giulia Greco - 26/06/2019 13:01 | aggiornato 26/06/2019 14:39

Secondo i rumor, Lady Gaga sarebbe in lizza per il ruolo di Lady Lylla, interesse amoroso di Rocket Raccoon nel film di prossima uscita Guardiani della Galassia Vol. 3.

I fan Marvel vogliono che Lady Gaga interpreti l'interesse amoroso di Rocket Raccoon in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Secondo i rumor, infatti, l'attrice di A Star is Born sarebbe in lizza per il ruolo di Lady Lylla, la fidanzata di Rocket.

Per ora nulla è stato confermato, ma l'idea di un interesse amoroso per il personaggio sarebbe molto interessante, perché gli permetterebbe di acquistare una nuova dimensione. Ma soprattutto i fan fremono perché questo significherebbe assistere a una reunion "artistica" tra Lady Gaga e Bradley Cooper, che presta la voce al procione antropomorfo nei film del Marvel Cinematic Universe.

I due hanno dimostrato di avere molta chimica dentro e fuori dal set del film che si è aggiudicato la statuetta per la miglior canzone originale agli Oscar 2019. Sarebbe interessante vederli interagire in ruoli diversi da quelli di Jackson e Ally.

Lady Gaga is reportedly being considered for the role of Lylla, Rocket's love interest who is set to make an appearance in Guardians of the Galaxy Vol. 3. This would mark a reunion between Gaga and Bradley Cooper, who voices Rocket, after last year's A Star is Born. pic.twitter.com/rYTWzQFsSj — Film Updates (@FilmUpdates) June 17, 2019

Alla notizia, il fandom è esploso e subito sono arrivate miriadi di richieste a James Gunn.

I hope the script has some witty back-and-forth banter and storytelling between them because they are both really great racoonteurs. — Frank Wells (@FrankTracy) June 18, 2019

Spero che il copione sia pieno di battutine e scambi divertenti tra i due perché sono entrambi fantastici

C'è chi risponde che sarà sicuramente così con il personaggio di Lady Lylla.

E i fan iniziano già a immaginare le loro scene preferite dei comics trasposte sul grande schermo.

Please! I'd love this to happen! Please bring in Lylla! pic.twitter.com/6hqg7aeboi — Crewe Fox 🏳️‍🌈 : Full Time Idiot, Part Time DM (@FoxCrewe) June 18, 2019

Vi prego! Fate in modo che accada! Inserite Lylla nel film!

Ora che il rumor è diventato virale, le persone sono ancora più ansiose di vedere Guardiani della Galassia Vol. 3 e di scoprire se la relazione romantica farà scintille.

@uhhbarnes a furry romance in the mcu?? ur time to shine bbg — ali (@widowscapt) June 19, 2019

Alcune reazioni sono di pura ilarità:

Aaaaaa I CAN NOT WAIT!! Pls make it happen pic.twitter.com/xi3NMF9IOj — ʎqqǝq (@bebby_ajk) June 18, 2019

Sembra che Lady Gaga abbia conquistato numerosi fan, che chiedono a gran voce che diventi la lontra Lady Lylla.

Please make Lady Gaga an otter ! — Long Awaited (@LongAwaited15) June 18, 2019

E a voi piacerebbe che Lady Gaga si unisse al Marvel Cinematic Universe?