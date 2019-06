I Simpson saranno presenti al D23 Expo Disney

Nel 2007 I Simpson hanno avuto un film tutto loro nelle sale di tutto il mondo, per la regia di David Silverman. Il lungometraggio animati è stato un successo al botteghino mondiale ed è riuscito a creare delle scene cult mai dimenticate dai fan, come quella di Spider-Pork . Un secondo lungometraggio è stato annunciato e dovrebbe attualmente essere in fase di sviluppo.

I Simpson hanno collezionato ben 30 stagioni, dal 1989 al 2019, per un totale di 662 episodi. La serie FOX amata da adulti e piccini è già stata rinnovata per la 31esima e la 32esima stagione, ciò permetterà di arrivare fino al 2021, raggiungendo il suo 700esimo episodio.

Inoltre, i personaggi in costume di Bart, Lisa e il resto della famiglia Simpson appariranno nei luoghi della convention e i fan avranno la possibilità di incontrare Matt Groening e il resto dei partecipanti durante una sessione di un'ora di autografi, per farsi firmare un esclusivo mini-poster de I Simpson subito dopo il panel.

