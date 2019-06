L'ombra dello scorpione, nel cast della serie James Marsden, Amber Heard e Whoopi Goldberg?

TV News

di Simona Vitale - 26/06/2019 08:08 | aggiornato 26/06/2019 08:12

Comincia pian piano a definirsi il cast della serie TV The Stand, adattamento televisivo che l'emittente statunitense CBS All Access realizzerà ispirandosi al noto best seller di Stephen King L'ombra dello scorpione (titolo originale The Stand).

Il romanzo del prolifico scrittore del Maine è ambientato in un mondo post-apocalittico, in cui la popolazione è stata decimata da un terribile virus e chi è rimasto è alle prese con la lotta tra bene e male. Il destino di quel che resta dell'umanità è nelle mani di una donna di 108 anni, Mother Abigail, che vorrebbe ricostituire una società democratica con coloro che sono sopravvissuti al virus. Peccato che i rimasti debbano anche fare i conti con un incredibile demonio dai poteri soprannaturali e dal bel sorriso: Randall Flagg (introdotto per la prima volta da King e che successivamente sarà anche tra i protagonisti della saga de La Torre Nera e del romanzo Gli occhi del drago).

Secondo quanto riportato da diverse fonti statunitensi, il ruolo del protagonista Stu Redman dovrebbe essere affidato all'affascinante attore James Marsden, già stella della serie TV Westworld. Stu è un ex militare del Texas che scopriremo essere del tutto immune al virus, nonostante sia stato esposto al paziente zero nella zona della quarantena originale. Il Governo ritiene pertanto che Stu sia l'unica risorsa per poter creare con il suo sangue un vaccino in grado di debellare il virus una volta per tutte.

Bompiani Il romanzo di Stephen King L'ombra dello scorpione

Marsden non è l'unico volto noto di cinema e TV che andrebbe a comporre il cast della serie. Amber Heard (Aquaman) è in trattative per interpretare Nadine Cross, un'insegnante di scuola privata convinta che il suo destino debba essere legato a quello di Randall Flagg. Tra i grandi attori che dovrebbero partecipare a The Stand c'è anche il premio Oscar Whoopi Goldberg, chiamata presumibilmente ad interpretare Mother Abigail, l'anziana veggente immune al virus.

Il premio Oscar Greg Kinnear dovrebbe intepretare Glen Bateman, un professore che accompagna Stu durante il suo viaggio per raggiungere Mother Abigail. Odessa Young potrebbe, invece, intepretare Frannie Goldsmith, una donna incinta che finirà con l'innamorarsi di Stu, mentre Henry Zaga dovrebbe vestire i panni di un sordo-muto che porta una benda sull'occhio.

Ricordiamo che L'ombra dello scorpione ha già ricevuto un adattamento televisivo nel 1994 con una miniserie diretta da Mick Garris ed in cui il ruolo del protagonista fu affidato a Gary Sinise (Apollo 13, C.S.I. New York).

Per il momento non ci resta che attendere nuovi e ufficiali dettagli in merito a questo progetto televisivo che, ancora una volta, (ri)porta all'attenzione del mondo intero uno dei romanzi più noti del Re.

Via: Collider