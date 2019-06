Le montagne russe di TRON in arrivo a Disney World di Orlando

Curiosità

di Rina Zamarra - 26/06/2019 09:49 | aggiornato 26/06/2019 09:54

Il parco Walt Disney World di Orlando in Florida avrà una nuova attrazione: le montagne russe ispirate al film Tron: Legacy, che saranno in funzione nel 2021.

Il parco di Orlando proporrà ai visitatori delle nuove fantastiche montagne russe ispirate a Tron. L'attrazione sarà in funzione nel 2021 e farà parte dell’area Tomorrowland di Magic Kingdom. Le montagne russe saranno inaugurate in occasione del 50esimo anniversario del parco e faranno sentire gli ospiti immersi davvero nel mondo di Tron.

Il video in testata, girato da un visitatore del parco, mostra i lavori in corso con la struttura a vista. Una volta conclusa la costruzione, però, l’attrazione sarà chiusa come mostra il concept art all'inizio del video in testata.

Le montagne russe di Orlando sono ispirate al film Tron: Legacy di Joseph Kosinski, uscito nei cinema nel 2010 e di cui si aspetta ancora il sequel. Joseph Kosinski ha dichiarato che ci sarebbe un potenziale sequel con il copione già completato all’80%. Il secondo capitolo dovrebbe intitolarsi Tron: Ascension e il regista lo ha descritto così:

L’idea per Ascension era un film con il primo atto nel mondo reale, il secondo atto nel mondo di Tron o nei molteplici mondi di Tron e il terzo atto nella vita reale.

Il film non ha ispirato solo le montagne russe in costruzione, ma anche una seconda attrazione realizzata da Disney nel parco di Shanghai e in funzione dal 2016. L’attrazione è stata battezzata Tron Lightcycle Power Run ed è una montagna russa in cui il visitatore viaggia in un percorso al coperto in sella a una moto Light Cycle, identica a quelle viste nel film.

Le montagne russe di Tron a Orlando non sono comunque le uniche nuove attrazioni in programma. Disney realizzerà a Epcot le montagne russe ispirate a Guardiani della Galassia, un hotel a tema Star Wars e un’attrazione dedicata a Ratatouille.

Insomma se amate i parchi, potete cominciare a programmare un viaggio per provare le nuove montagne russe!