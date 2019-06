Leonardo DiCaprio e la pallonata sulla spiaggia: gli scatti virali e il commento dei social

Celebrity

di Rina Zamarra - 26/06/2019 12:48 | aggiornato 26/06/2019 12:52

Leonardo DiCaprio gioca a beach volley e rimedia una pallonata in pieno viso: le foto del piccolo incidente scatenano l'ironia del web con valanghe di commenti.

3 condivisioni

Leonardo DiCaprio si aggiudica il titolo di star più commentata della giornata. I social sono pieni di messaggi dei fan, ma questa volta non si tratta di battute ironiche sul suo rapporto con gli Oscar né di commenti agli scatti in compagnia della sua ultima fidanzata Camila Morrone.

La valanga di post sull’attore riguardano una pallonata che ha ricevuto in pieno viso durante una partita di beach volley. L’attore 44enne si trovava a Malibù lo scorso weekend in compagnia di amici e ha deciso di passare il tempo giocando. DiCaprio non deve proprio essere un giocatore eccezionale perché, dopo un movimento azzardato, è stato colpito dal pallone in pieno viso. Le foto del piccolo incidente hanno fatto il giro del mondo e scatenato l’ironia dei social.

Qualcuno ironizza sulla necessità di approfondire le abilità sportive dell’attore.

I would like an investigation into Leo's volleyball skills. https://t.co/cwq8Z2zrXj — Kelly McLaughlin (@kelmclaugh) June 25, 2019

Qualcuna scherza sull’incidente, definendolo la giusta punizione per non aver mai risposto ai suoi messaggi.

AND THAT'S WHAT HE GETS FOR NOT TEXTING ME BACK https://t.co/I91TbGQ8vf — Anne T. Donahue (@annetdonahue) June 25, 2019

Più di qualcuno si è concentrato sul cappellino indossato da DiCaprio. Si tratta o non si tratta di un berretto della squadra di baseball dei New York Mets? Ebbene sì, i fan stessi dopo tantissimi messaggi hanno dedotto che si trattava proprio di un cappellino dei Mets.

Is...is Leo wearing a Mets hat? https://t.co/ykzuuh5PSn — Danielle Sepulveda Boulevard (@ellesep) June 25, 2019

Big Mets energy here https://t.co/umQedZbVAk — Bobby Wagner (@bwags) June 25, 2019

HOW OLD IS THE VOLLEYBALL CAUGHT MAKING OUT WITH LEONARDO DICAPRIO? An Investigation: https://t.co/SKS2bGWrX0 — Jacob Shamsian (@JayShams) June 25, 2019

Further proof that no one is immune to a Mets curse. https://t.co/c8AXd6aHNJ — Tim Reilly (@LifeOfTimReilly) June 25, 2019

Insomma, DiCaprio ha un talento speciale per diventare protagonista sui social. Appena una settimana fa, aveva conquistato di nuovo l’attenzione per aver venduto all’amico e collega Russell Crowe una vera testa di dinosauro che custodiva in casa.

Il suo famoso acquirente aveva commentato l’acquisto dichiarando che si trattava di un regalo per i figli:

L’ho comprato per i miei bambini e sai c’era un po’ di vodka nella transazione. È successo a casa di Leonardo.

E DiCaprio ha fatto davvero un buon affare, visto che ha venduto la testa di dinosauro per 35mila dollari!