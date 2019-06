Ni no Kuni: full trailer, clip e novità per il film anime

Animazione

Il famoso videogioco di Level-5 ispira un lungometraggio animato dalla trama originale.

Ni no Kuni, videogioco RPG di successo di Level-5, riceverà un adattamento animato che raggiungerà le sale cinematografiche giapponesi il prossimo 23 agosto. Nel frattempo, è stato pubblicato un delizioso trailer del film, che è possibile vedere in apertura dell'articolo; ad accompagnarlo, le note della canzone Moil di Keina Suda.

La storia seguirà le vicende di Yuu, un giovane costretto sulla sedia a rotelle, Haru, asso della squadra di basket liceale, e Kotona, la ragazza di quest'ultimo: tre studenti delle superiori nonché inseparabili amici d'infanzia. Un giorno, Yuu e Haru vengono trasportati in un magico mondo chiamato "Ni no Kuni" dopo aver tentato di salvare Kotona, improvvisamente attaccata da un personaggio misterioso. Un luogo fiabesco, dove esiste un'altra versione di se stessi connessa alla propria controparte reale. Viaggiando tra le due realtà, quella del Giappone moderno e quella governata dalla magia, in cui vivono fantastiche creature, Yu e Haru incontreranno la principessa Ayesha, che assomiglia incredibilmente a Kotona. Tuttavia, si troveranno di fronte a una scelta crudele: per salvare la vita di Kotona, quella della principessa deve essere sacrificata. Qui sotto riportiamo il poster del lungometraggio animato.

Diretto dal regista Yoshiyuki Momose (già storyboarder di Pom Poko), il film animato di Ni no Kuni potrà contare sulla colonna sonora di Joe Hisaishi (Nausicaä della Valle del Vento, La città incantata), collaboratore di lunga data di Hayao Miyazaki. Per quanto riguarda il doppiaggio, sappiamo che a prestare la voce al protagonista Yuu ci penserà Kento Yamazaki (Light in Death Note), mentre il produttore esecutivo sarà Hiroyoshi Koiwai (live-action di Gintama, Rurouni Kenshin). La pellicola verrà distribuita da Warner Bros. Japan, con le animazioni a opera di OLM (Pokémon, Inazuma Eleven). Per l'occasione sono state pubblicate anche un paio di brevi clip, che è possibile guardare di seguito.

Avete giocato i titoli della serie RPG? Quale dei due vi è piaciuto di più?

