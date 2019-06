Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween, il cast del film con Jack Black

Cinema

di Simona Vitale - 26/06/2019 13:58 | aggiornato 26/06/2019 14:03

Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween è un film commedia-horror del 2018 che vanta tra i suoi protagonisti l'attore e comico Jack Black. Ecco tutti gli attori della pellicola.

Sequel del film Piccoli brividi del 2015, Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween è una film commedia-horror del 2018 diretta da Ari Sandel.

Il film, che vanta nel suo cast la presenza del musicista e attore Jack Black, è uscito nei cinema italiani nel mese di ottobre 2018 e, in tutto il mondo, ha incassato circa 93 milioni di dollari.

I protagonisti di Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di Halloween sono Sonny e il suo amico Sam, due ragazzini della piccola cittadina di Wardenclyffe che sono stati affidati alla "sorveglianza" di Sarah, sorella maggiore di Sonny. I due, però, riescono a dedicarsi principalmente al loro progetto extra-scolastico: ovvero svuotare vecchie cantine e solai con il nome di "fratelli Cassonetto".

In una delle case da svuotare, che un tempo apparteneva a R. L. Stine, Sonny e Sam trovano un vecchio baule che contiene un vecchio libro dal titolo "Haunted Halloween". Aprendo il libro, viene liberato così Slappy, un malvagio pupazzo da ventriloquo già visto nel primo film. Il pupazzo, estremamente permaloso e in cerca di vendetta, animerà le creature che si trovano nei cortili e nelle case della cittadina durante la notte di Halloween, mietendo caos e facendo passare a Sarah, Sonny e Sam una notte a dir poco avventurosa!

Una piccola curiosità: il primo film Piccoli Brividi, che ha iniziato un vero e proprio franchise di successo, non rappresenta l'adattamento cinematografico della serie di piccoli romanzi horror dell'autore R. L. Stine, ma ha come ambientazione un mondo nel quale il protagonista è proprio lo stesso Stine. C'è anche da dire che nel 2016, la casa editrice Mondadori ha pubblicato il romanzo tratto dal film (e non vice-versa) dal titolo Piccoli brividi - La storia.

Il cast

Come anticipato, nel cast di Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween incontriamo il noto comico, attore e musicista statunitense Jack Black (School of Rock, King Kong) nei panni dello scrittore Stine, ma non solo. Il vero scrittore Stine appare nel film nei panni del preside Harrison.

Ecco il cast completo della pellicola: