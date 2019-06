Skate Kitchen, in arrivo il film su una crew di ragazze skater newyorkesi

A post shared by TheSkateKitchen (@theskatekitchen) on Jan 15, 2018 at 10:23am PST

Il film, nelle sale italiane dal 18 luglio, racconta di una ragazza alla scoperta di sé stessa, dell’importanza delle relazioni amicali e del fare esperienza in spazi dominati dagli uomini. Come quello dello skateboarding appunto.

Skate Kitchen è il nome di un gruppo di ragazze skater di New York a cui la regista Crystal Moselle (The Wolfpack), che le ha scoperte su Instagram, ha dedicato il suo primo lungometraggio.

