Spider-Man: Far From Home, la Stealth Suit al centro di nuovi poster

CinemaVideogames

di Pasquale Oliva - 26/06/2019 11:57 | aggiornato 26/06/2019 12:04

La Stealth Suit è una delle novità di Spider-Man: Far From Home ed è la protagonista di due nuovi poster. In arrivo anche in un gioco per iOS e Android, questa tuta è la preferita di Tom Holland.

0 condivisioni

Mancano poco più di due settimane all'arrivo nelle sale cinematografiche italiane di Spider-Man: Far From Home, pellicola in cui Peter Parker (proprio come la versione dei fumetti Marvel Comics) sfoggerà più di un costume. Tra questi anche la Stealth Suit, protagonista di due nuovi poster.

Il costume nero gentilmente fornito da Nick Fury, già mostrato nei trailer del film diretto da Jon Watts, è modellato su quelli indossati dagli agenti dello S.H.I.E.L.D., anche se alcuni particolari sembrano rimandare ai costumi di Vedova Nera (Natasha Romanoff, interpretata da Scarlett Johansson nel MCU) e di Peter Parker nella serie a fumetti Spider-Man Noir (2009/10). Non sarà hi-tech come quelli creati da Tony Stark, ma metterà a disposizione di Peter gadget più che utili.

I due poster 'total black' sono stati condivisi da Dolby Cinema e Regal Movies sui rispettivi profili Twitter e mostrano Peter Parker in due tipiche pose da Spider-Man:

13 days. Check out our exclusive poster from #SpiderManFromHome and discover it in Dolby Cinema July 2. Get Tix Here: https://t.co/JZHcr408N6 pic.twitter.com/CSkIeNwckA — Dolby Cinema (@DolbyCinema) June 24, 2019

Go Farther with RealD 3D. See @RealD3D’s exclusive art for #SpiderManFarFromHome and swing into Regal July 2. 🎟: https://t.co/TTK9QMU82A pic.twitter.com/IVpwqVjJcY — Regal (@RegalMovies) June 24, 2019

Tom Holland, che dal 2016 (Captain America: Civil War) veste i panni dello spararagnatele, ha dichiarato che tra le quattro di Spider-Man: Far From Home, la Stealth Suit è senza dubbio la sua preferita:

E poi c'è la Stealth Suit, che è la mia preferita perché è totalmente differente e nuova [rispetto alle altre]. L'idea dietro la Stealth Suit è che Peter Parker non vuole essere visto come Spider-Man in Europa. E, inoltre, con questa sembra un tipo davvero tosto.

MARVEL Sfida dei Campioni

Spider-Man in versione Stealth è in arrivo anche in MARVEL Sfida dei Campioni, il più popolare gioco per dispositivi iOS e Android sui personaggi della Casa delle Idee.

Kabam / Marvel

L'aggiornamento dell'app alla versione 24 sarà disponibile a partire dal 3 luglio e introdurrà anche la nuova missione 'Spider-Man: Gita Scolastica', ispirata proprio a Spider-Man: Far From Home:

Spider-Man fa un viaggio all’estero con i suoi compagni di scuola, ma Nick Fury ha altri progetti in serbo per lui: altro che gita turistica! Unisciti a Spider-Man per affrontare con lui gli speciali Obiettivi Individuali e le nuove Missioni S.H.I.E.L.D.!

Cosa ne pensate della Stealth Suit che esordirà in Spider-Man: Far From Home? Condividete il giudizio di Tom Holland?