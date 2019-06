The Current War, il trailer del film con Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Tom Holland e Nicholas Hoult

Cinema

The Current War, la pellicola con Benedict Cumberbatch, Nicholas Hoult, Michael Shannon e Tom Holland, arriverà il 18 luglio nelle sale italiane. Ecco il nuovo trailer.

Esportato nel Bel Paese con il titolo Edison - L'uomo che illuminò il mondo, The Current War con Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult e Tom Holland sta per arrivare in Italia, ed è stato da poco diffuso il nuovo trailer.

Dopo una complicata vicenda produttiva e distributiva - il film è stato prodotto da The Weinstein Company che, come potete immaginare, per via dello scandalo sugli abusi sessuali che ha coinvolto il suo proprietario ha dichiarato bancarotta, impedendo la distribuzione della pellicola -, il lungometraggio dedicato alla battaglia di intelletti tra Edison (Cumberbatch) e Tesla (Hoult) può finalmente vedere la luce (perdonateci il gioco di parole).

Inoltre, come riportato anche da Deadline, ora avremo la possibilità di vedere la versione più fedele alla visione del regista, Alfonso Gomez-Rejon.

A quanto pare, la versione precedente presentata al Festival di Toronto del 2017, che hanno poi tentato di esportare alla svelta dopo lo scandalo Weinstein spacciandola per il "prodotto finito", sembrava non essere affatto quella finale. Weinstein aveva insistito perché si presentasse il film nella cornice che tanta gloria gli aveva portato in precedenza, sperando di ripetere il successo ottenuto con Il Discorso del Re. Per questo, la produzione della pellicola era stata affrettata, non permettendo a Gomez-Rejon di dare vita al film che realmente avrebbe voluto realizzare.

Ma grazie a una clausola presente nel contratto di uno dei produttori, un "certo" Martin Scorsese con cui il regista di The Current War aveva collaborato in precedenza, tutto si è risolto per il meglio e Gomez-Rejon ha potuto terminare il suo lavoro e realizzare la versione definitiva che vedremo in sala grazie a 101 Studios. Per quanto riguarda l'Italia, saranno Leone Film Group e 01 Distribution a distribuire la pellicola.

The Current War narra della competizione scaturita tra alcune delle menti più brillanti dei primi del '900 per stabilire quale sistema elettrico avrebbe illuminato il mondo.

Thomas Alva Edison (Benedict Cumberbatch), patrocinato da J.P. Morgan (Matthew Macfadyen), vs. il team composto da Nikola Tesla (Nicholas Hoult) e George Westinghouse (Michael Shannon): è questa sfida, dunque, il fulcro del lungometraggio in arrivo il 18 luglio in Italia.

Nel cast del film anche Tom Holland (Samuel Insull), Katherine Waterston (Marguerite Westinghouse) e Tuppence Middleton (Mary Edison).