The Loudest Voice, un irriconoscibile Russell Crowe arriva in TV

La serie debutterà negli USA su Showtime il prossimo 30 giugno mentre in Italia andrà in onda su Sky Atlantic.

Nel cast di The Loudest Voice anche Sienna Miller (Civiltà perduta, American Sniper) nei panni di Elizabeth, la moglie di Roger Ailes, e Seth MacFarlane nel ruolo di Brian Lewis, ex braccio destro del CEO di FOX news a capo delle PR del noto canale televisivo.

Debutterà prossimamente in esclusiva su Sky Atlantic The Loudest Voice , l'attesa serie televisiva che vede protagonista il premio Oscar Russell Crowe nei panni del fondatore di Fox News, Roger Ailes, scomparso nel 2017.

