THEC64, il Commodore 64 ritorna in una nuova versione

di Silvio Mazzitelli - 26/06/2019 16:47 | aggiornato 26/06/2019 16:49

Il Commodore 64 torna in una nuova versione a metà tra il nostalgico e il moderno, per tutti i fan dell'home computer più amato degli anni '80.

Koch Media ha annunciato l’arrivo di un’altra macchina dedicata al retrogaming, proponendo THEC64, rivisitazione del classico Commodore 64. La nuova versione dell’home computer nata negli anni’80 sarà sviluppata da Retro Games Ltd. Già l'anno scorso era arrivata una versione in miniatura di questa storica macchina, chiamata THEC64 Mini, ma stavolta la grandezza sarà pari all'originale e non solo.

IL C64 è stato lanciato nel 1982, e da allora è divenuta una vera icona degli home computer di quel decennio, grazie anche a capolavori immortali videoludici che l’accompagnavano. Il C64 aveva venduto milioni di unità in tutto il mondo, e ancora oggi è ricordato con affetto da tutti i suoi ex possessori. Dopo 37 anni arriva dunque una rivisitazione della storica macchina.

Questa nuova versione è a grandezza naturale, con una tastiera completamente funzionante e un joystick classico micro-switch aggiornato, in grado di collegarsi a una delle quattro porte USB di cui l’home computer è dotato. Sarò inoltre presente una porta HDMI per collegarlo a qualsiasi TV moderna.

HD Retro Games/Koch Media

All’interno saranno presenti anche tre modalità commutabili: il BASIC del C64 originale, il VIC20 BASIC e il Games Carousel, con cui poter giocare a uno dei 64 giochi integrati in 50Hz o 60Hz, con filtri CTR/Screen mode.

Tra i grandi classici presenti all’interno di questa nuova versione del C64, ci saranno California Games, Paradroid, Boulder Dash, Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha, Gridrunner e lo sparatutto pubblicato di recente e pensato appositamente per il retrogaming Galencia e l’avventura testuale Planet of Death.

HD Retro Studio/Koch Media

Sarà anche possibile caricare e salvare i propri giochi C64 e VIC20 tramite chiavetta USB e accedere ai titoli multi disco.

THEC64 sarà disponibile il 5 dicembre 2019 con un prezzo suggerito di 119.99 Euro.