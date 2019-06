Tom Holland soccorre una fan nella ressa per gli autografi [VIDEO]

Celebrity

di Giulia Greco - 26/06/2019 08:01 | aggiornato 26/06/2019 08:05

Eroe sul grande schermo e nella vita di tutti i giorni, Tom Holland ha tratto in salvo una fan messa in pericolo durante una sessioni di autografi.

26 condivisioni

Sembrava che Tom Holland non potesse divenire più amato di quanto già non fosse e invece l'attore ci ha dimostrato quanto ci sbagliassimo.

Il giovane interprete di Spider-Man si è rivelato essere un eroe non solo per finta: è corso in aiuto di una sua fan messa in pericolo da un'orda di cacciatori di autografi.

La ragazza in questione ha raccontato la sua esperienza tramite una serie di post su Twitter. Ecco cos'ha scritto:

Tom Holland ha minacciato alcuni omaccioni adulti, gli ha detto che avrebbe gettato via i loro poster [da far autografare, n.d.r.] perché mi stavano spingendo contro le transenne. Ha detto: 'Butterò tutta questa m***a per terra se continuate a spingerla', poi è venuto verso di me e mi ha tranquillizzata. Nel video è talmente arrabbiato con loro.

TOM HOLLAND JUST THREATENED GROWN ASS MEN THEN THREW THEIR POSTERS BECAUSE I WAS CRUSHED AGAINST THE BARRICADE HE SAID “IM GONNA THROW YOUR SHIT ON THR GROUND IF YOU KEEP PUSHING HER” then came to me and calmed me down and the video HES LITERALLY SO MAD AT GRAPHERS VKSBDKSN WHAT? — cass ◟̽◞̽ (@NamelessCass) June 24, 2019

Tom ha mantenuto la sua promessa e ha gettato all'aria le foto da firmare dei suoi fan più adulti.

HE REALLY THREW ALL THE SHIT TOO FLABDKSB pic.twitter.com/zgLjtWmRYx — cass ◟̽◞̽ (@NamelessCass) June 24, 2019

Quanto accaduto è stato anche filmato e caricato su Twitter, visionabile nel video di seguito:

“It’s okay I got you I got you” @TomHolland1996 🙃

This was absolutely INSANE and should NEVER happen....my neck was literally against the barricade with 30 grown men behind me pushing.... ridiculous how people act like you’re not only endangering fans safety but Toms as well🤯 pic.twitter.com/uey9VVMfBJ — cass ◟̽◞̽ (@NamelessCass) June 24, 2019

"Va tutto bene, ci penso io", ha detto Tom.

La ragazza ha ammesso di essere stata molto spaventata, ha detto che le tremavano le gambe ed è stata grata a Holland per la prontezza dimostrata nel darle una mano.

Secondo la fan dell'Uomo Ragno, Tom avrebbe "messo a rischio la propria sicurezza" per salvarla.

By risked it all I meant he literally reached through the crowd as the barricade was like tipping and snatched the posters cksbdk like he risked HIS safety to help me — cass ◟̽◞̽ (@NamelessCass) June 24, 2019

Quando dico che ha rischiato tutto intendo dire che si è avvicinato alla folla mentre le transenne stavano cadendo e ha strappato i loro poster, è come se avesse rischiato la sua sicurezza per aiutarmi.

In una seconda clip è possibile vedere la scena, in cui diversi fan di Tom spingono i più giovani a ridosso delle transenne, da una prospettiva differente.

My friend that was standing in the back took this video while it was going on......welcome to the clown show ! All of us there (fan wise) were literally like 5’2 with 30+ 6ft tall grown men pushing and basically climbing behind us 🤡🤡 pic.twitter.com/yIrlHL8j55 — cass ◟̽◞̽ (@NamelessCass) June 25, 2019

Non è stata l'unica volta in cui, durante la giornata, Tom ha dovuto chiedere ai suoi sostenitori che lo attorniavano di placare gli animi. In un video postato su Twitter, il Peter Parker di Spider-Man: Far From Home, visibilmente seccato, ripete loro: "Calmatevi".

muted because people were screeching but tom literally looks so upset and he keeps saying “calm down” i feel so awful people were mobbing him and he was really bothered pic.twitter.com/za7Jlacfly — diana (@myfireescape) June 24, 2019

La folla attorno a Tom sembrava veramente troppo aggressiva e ha rischiato di mettere in pericolo l'incolumità di molti. Fortuna che il nostro amichevole Spider-Man di quartiere è riuscito a gestire la situazione dimostrando sangue freddo e tanta empatia.