Tony Todd, il Candyman originale, sarà anche nel reboot

26/06/2019

Tony Todd, lo storico interprete di Candyman, comparirà anche nel reboot prodotto e co-sceneggiato da Jordan Peele (Scappa - Get Out, Noi).

In questo periodo i reboot spuntano come funghi, basti pensare alla nuova versione de La Bambola Assassina al cinema dal 19 giugno grazie a Midnight Factory. Ma uno dei reboot che ha maggiormente attirato l'attenzione è sicuramente quello di Candyman. Il motivo? Sarà prodotto e sceneggiato - in collaborazione con la regista Nia DaCosta - da Jordan Peele, l'acclamato regista di Scappa - Get Out e Noi.

Tony Todd, l'interprete originale di Candyman, si è detto favorevole sin da subito a questo progetto ma ha espresso alcune parole di disappunto per non essere stato coinvolto nel progetto. Ma, stando a quanto dichiarato da Todd, le cose sono cambiate: l'attore, infatti, avrà un ruolo nel nuovo. Durante un panel tenutosi al Nickel City Con tenutosi a Buffalo lo scorso maggio, l'attore ha dichiarato:

Improvvisamente ho ricevuto una chiamata da Jordan Peele. Sto ancora aspettando il contratto ma, da quello che mi ha raccontato Jordan, ci saranno momenti nel film che saranno da applausi. Non importa cosa succederà in questo reboot, la cosa importante è che riporterà l'attenzione sul film originale.

Nel film sarà Yahya Abdul-Mateen II ad interpretare Candyman. L'attore è famoso per aver recitato nei panni di Black Manta in Aquaman e per essere stato uno dei protagonisti proprio di Noi.

Candyman è un personaggio fittizio nato dalla penna e dalla mente geniale di Clive Barker (Hellraiser) nel racconto The Forbidden. Il racconto di Barker ha ispirato il film del 1992 diretto da Bernard Rose che, a sua volta, ha dato vita ad altri due sequel sempre con Tony Todd nei panni di Candyman.

Candyman dovrebbe debuttare nei cinema statunitensi il 12 giugno 2020.

