Xiaomi CC, ecco i dettagli sulla nuova linea di smartphone per i più giovani

Apple, nuovo MacBook Pro da 16 pollici (e non solo) in dirittura d'arrivo

Apple, nuovo MacBook Pro da 16 pollici (e non solo) in dirittura d'arrivo

Il sub-brand CC si basa sul binomio Colourful & Creative (mentre il team di sviluppo si chiama Chic & Cool 90). Per i primi frutti dopo l'acquisizione di Meitu, azienda specializzata in dispositivi per la domotica, Xiaomi punta su smartphone tanto alla moda quanto prestanti , in grado di attirare l'attenzione della 'giovane generazione globale'.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok