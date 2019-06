20th Century Fox Home Entertainment: esce in DVD a luglio C'è tempo

Cinema

di Rina Zamarra - 27/06/2019 11:12 | aggiornato 27/06/2019 11:16

Il primo film da regista di Walter Veltroni arriva in DVD: C'è tempo con Stefano Fresi e Simona Molinari sarà in vendita in edizione Home Video dall'11 luglio 2019.

C’è tempo arriva in Home Video. Il film che segna il debutto come regista di Valter Veltroni sarà disponibile in DVD a partire dall’11 luglio 2019.

Dopo una serie di documentari, Veltroni ha fatto il grande salto e si è messo dietro la macchina da presa per dirigere un film.

C’è tempo ha come protagonista Stefano (Stefano Fresi), un adulto che si sente ancora un bambino. Stefano, infatti, vive in un paesino dell’Abruzzo e si occupa di osservare arcobaleni. La sua vita bizzarra cambia all’improvviso dopo la morte del padre, mai conosciuto, che gli lascia in eredità 100mila euro e il fratello 13enne Giovanni (Giovanni Fuoco), di cui dovrà occuparsi come tutore legale.

I due fratelli non potrebbero essere più diversi: infantile e spensierato Stefano e maturo e serio Giovanni. Sarà l’incontro con la cantante Simona, in tour con la figlia, a cambiare le loro vite e a farli diventare davvero due fratelli.

C’è tempo è la prima prova da protagonista per Stefano Fresi, che ha fatto parte del cast di tanti film di successo da Smetto quando voglio a La Befana vien di notte, da Forever Young a La prima volta (di mia figlia).

Il film è ricco di citazioni musicali. Lo stesso titolo è un omaggio all’omonima canzone di Ivano Fossati. Non solo, la cantante Simona ha il volto di Simona Molinari, interprete jazz al suo debutto cinematografico.

Veltroni ha dichiarato di aver regalato al personaggio di Stefano un tratto autobiografico: la sua passione per il cinema. Nel film, tra l’altro, recita in un piccolo cameo l’attore francese Jean-Pierre Léaud, che conquistò la fama nel 1959 recitando da bambino nel film I quattrocento colpi di François Truffaut.

L’acquisto del DVD vi consentirà di accedere anche al backstage del film, disponibile comunque negli store digitali dal 20 giugno 2019.

