27/06/2019

Dopo la chiusura della serie TV Arrow all'ottava stagione, Warner e DC stanno pensando di portare le avventure di Oliver Queen al cinema. Con l'attore Charlie Hunnam nel ruolo che ha reso famoso Stephen Amell.

Ormai si sa, con l’ottava stagione di Arrow le avventure targate CW di Oliver Queen avranno una conclusione.

Almeno nell’ambito televisivo.

Perché è notizia relativamente fresca che Warner Bros e DC Comics vorrebbero tentare di portare su grande schermo anche l’arciere mascherato di Star City.

DC Comics Il fumetto d'esordio di Freccia Verde datato 1941



Ma chi si aspetta una trasposizione cinematografica della serie TV resterà deluso, poiché l’Arrow televisivo Stephen Amell non riprenderà il ruolo. Nel mondo cinematografico di casa DC, infatti, per il ruolo di Oliver Queen si fa sempre più insistente il nome di Charlie Hunnam, interprete di Pacific Rim, Papillon e soprattutto King Arthur – Il Potere della Spada, nel quale sfoggiava un look barbuto che lo faceva assomigliare moltissimo al Freccia Verde originale.

GettyImages L'attore Charlie Hunnam in versione barbuta

Comunque l’ipotesi di un film su questo moderno Robin Hood circolava da tempo all’interno degli studi Warner.

Già prima delle sue avventure in TV si parlava, infatti, di un possibile film intitolato Green Arrow: Escape From Supermax con i nomi di David S. Goyer e Justin Marks alla sceneggiatura.

Qual era la trama del film? Green Arrow veniva catturato per un crimine che non aveva compiuto, la sua identità segreta veniva rivelata al mondo e veniva condannato a scontare la pena all’interno del carcere di massima sicurezza di Supermax, prigione in cui sarebbero stati presenti molti super villain minori dell’universo DC intenzionati a eliminare Oliver Queen una volta per tutte.

L’idea era abbastanza curiosa (far esordire al cinema un supereroe mostrandolo già in attività per poi smascherarlo a inizio film non è cosa comune) ma purtroppo rimase solo un’idea, almeno fino alla settima stagione proprio della serie TV Arrow, che verterà proprio su questa storia come ha confermato in un tweet il produttore della serie Marc Guggenheim.

Come pay Oliver a visit... pic.twitter.com/q2kjePCmO1 — Marc Guggenheim (@mguggenheim) July 9, 2018

Quindi, dal momento che la storia di Green Arrow pensata per il cinema è stata trasposta per la TV e per il suo interprete televisivo non possiamo fare altro che aspettarci una storia completamente diversa per Charlie Hunnam e il suo Freccia Verde cinematografico.

The CW Il cofanetto contenente le prime sei stagioni di Arrow

Ma che storia sarà? Da quali avventure vorranno attingere gli sceneggiatori (ancora sconosciuti per altro)? Quale sarà il villain principale? Chi la dirigerà?

Troppe domande ancora senza risposta, per le quali non possiamo che dirvi questo: abbiate pazienza.