Charlie's Angels, il primo trailer del reboot con Kristen Stewart

Non ho mai riso tanto. Alla fine della giornata, avevo male alla faccia. Ero felice come un maiale che si rotola nella m****.

In una parte dell'intervista riportata online sul sito di ET , Kristen ha parlato di una esperienza memorabile:

Oltre a mostrare le protagoniste in azione, il video contiene anche alcuni commenti di Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska, che rivelano il grande entusiasmo delle 3 giovani attrice per il progetto.

Per quello che si può capire, Elena Houghlin (Naomi Scott) è una sorta di esperta informatica coinvolta in un progetto che fa gola a persone senza scrupoli e che per questa ragione la rende un bersaglio.

Scandito dalle note della canzone scritta appositamente per la pellicola da Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey, il video (della durata di quasi 3 minuti) si apre su una missione che vede coinvolti due soli Angeli, Sabina Wilson ( Kristen Stewart ) e Jane Kano (Ella Balinska). Ma il terzo non tarda ad arrivare.

C'è molta attesa da parte dei fan (vecchi e nuovi) per il reboot di Charlie's Angels e il primo trailer pubblicato da Sony Pictures Entertainment sembra anticipare un film capace di fare rivivere le emozioni della serie cult degli anni '70 e dei due film diretti da McG. Naturalmente, in una versione aggiornata e adeguata al gusto (e alle aspettative) contemporanee.

