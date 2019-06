È morto Billy Drago, attore visto ne Gli Intoccabili e Il cavaliere pallido

CinemaCelebrity

di Emanuele Zambon - 27/06/2019 14:33 | aggiornato 27/06/2019 14:39

È morto a Los Angeles l'attore Billy Drago. Aveva 73 anni. Lavorò al fianco di Kevin Costner in The Untouchables - Gli intoccabili.

Era l'angelo del male, di bianco vestito, che in The Untouchables - Gli intoccabili prima trucidava l'anziano poliziotto di strada Sean Connery e poi tentava, senza successo, di sfuggire alla vendetta dell'agente del tesoro Kevin Costner.

Billy Drago è morto lo scorso lunedì (24 giugno) a Los Angeles per le conseguenze di un ictus. L'attore aveva 73 anni. Quell'espressione algida, quasi sprezzante, lo aveva reso un caratterista perfetto per il ruolo da gangster, o semplicemente da villain. Oltre al film di Brian De Palma - in cui recitò nel ruolo del killer Frank Nitti che volava giù dal grattacielo nel finale - è apparso infatti anche nel western Il cavaliere pallido diretto da Clint Eastwood.

Billy Drago, una vita tra cinema e TV

William Eugene Burrows, al secolo Billy Drago, nacque a Hugoton, in Canada. Intraprese la carriera cinematografica lavorando come stuntman per poi trasferirisi a New York per lavorare come carraterista.

Alla carriera cinematografica (da True Blood a Delta Force 2: Colombia connection - Il massacro), Drago affiancò diverse partecipazioni a serie TV di culto: da Moonlighting con Bruce Willis e Cybill Sheperd alla sci-fi X-Files passando per Walker Texas Ranger.