Game of Thrones, il cofanetto completo da 33 dischi è incredibile (e pieno di extra)

di Stefania Sperandio - 27/06/2019 12:26 | aggiornato 27/06/2019 12:33

HBO ha presentato Game of Thrones: The Complete Collection, il cofanetto che includerà tutte le otto stagioni in una speciale confezione celebrativa e che si accompagnerà a montagne di contenuti extra esclusivi.

Salutata l'ultima stagione, i fan di Game of Thrones potranno presto aggiungere alla loro collezione un nuovo cofanetto celebrativo che includerà tutti i 73 episodi della produzione HBO, accompagnati da un'abbondante quantità di extra.

La collezione completa per i fan di Game of Thrones

L'annuncio arriva proprio dall'emittente statunitense, che ha presentato Game of Thrones: The Complete Collection. In una speciale confezione di legno per collezionisti, adorna anche della spilla da Primo Cavaliere del Re, i fan potranno trovare ben 33 dischi Blu-Ray, proposti con un cofanetto illustrato per ciascuna stagione.

Queste custodie, illustrate dall'artista Robert Ball, sono progettate con particolare attenzione alle trasparenze e, se allineate, consentono di formare un'immagine tridimensionale che mostra gli animali simbolo delle più celebri casate di Westeros, dagli Stark ai Lannister.

Gli extra per chi vuole di più

Gli episodi non saranno il solo contenuto proposto da Game of Thrones: The Complete Collection: la raccolta abbonderà infatti di extra. Quello più in vista è rappresentato dalla reunion del cast, moderata da Conan O'Brien, che ha visto i celebri attori che hanno dato vita ai personaggi della serie incontrarsi e mettere insieme ricordi e curiosità. Tra loro, non solo quelli arrivati fino all'ultima stagione, ma anche alcuni amati protagonisti del passato, come Sean Bean (Lord Eddard Stark), Mark Addy (Re Robert Baratheon) e Jason Momoa (Khal Drogo).

Questa reunion sarà disponibile solo all'interno di The Complete Collection e sarà costituita da due parti: la prima, composta da sezioni dedicate specificamente alle case Stark, Lannister e Targaryen; la seconda, con gli attori insieme sul palco.

A questo bonus se ne aggiungeranno numerosi altri: prima di tutto, ci saranno tutti i dietro le quinte dei cofanetti usciti prima dell'arrivo della stagione 8, per oltre quindici ore di materiali extra che i fan potranno scoprire.

HD HBO Il cofanetto Game of Thrones: The Complete Collection, con le diverse custodie illustrate per le singole stagioni

Sarà incluso anche il documentario Game of Thrones: The Last Watch, che ha rivelato numerose curiosità sulla produzione della stagione finale e che è andato in onda su HBO la settimana dopo l'ultimo episodio, The Iron Throne. Ci saranno però anche ulteriori inediti: uno di questi sarà When Winter Falls, una featurette da trenta minuti in cui gli showrunner David Benioff e D. B. Weiss – insieme ad altri membri dello staff – sveleranno dei dettagli sulla realizzazione della Battaglia di Grande Inverno, vista nell'episodio 3 di Game of Thrones 8.

L'episodio 6 sarà invece il protagonista di Duty is the Death of Love: in questo dietro le quinte, attori come Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) e Peter Dinklage (Tyrion Lannister), riveleranno dettagli e curiosità dalla realizzazione di The Iron Throne, che ha chiuso definitivamente le vicende della serie.

HD HBO Un dietro le quinte del giovane Kit Harington da Game of Thrones: The Complete Collection

Game of Thrones: The Complete Collection includerà anche il commento audio di cast e autori sugli episodi della stagione finale, oltre a cinque scene extra cancellate che non sono mai andate in onda. Infine, sarà inclusa la sezione Histories and Lore, che presenterà con delle animazioni la storia e le vicende degli scenari chiave delle otto stagioni di Game of Thrones.

Game of Thrones: The Complete Collection per ora è pre-ordinabile solo su canali statunitensi come Amazon USA (dove, quindi, non includerà la lingua italiana), al costo di 249,95 dollari. L'uscita è fissata per il 3 dicembre 2019.

HD HBO Il cofanetto Game of Thrones: The Complete Collection con l'effetto tridimensionale delle illustrazioni

Di recente, gli appassionati della serie di HBO hanno assistito anche all'annuncio della nuova guida ufficiale a Game of Thrones, firmata da Myles McNutt e in uscita a ottobre. Con la messa in onda e l'addio alla stagione 8, insomma, la vostra collezione dedicata all'universo fantasy di George R. R. Martin è pronta ad arricchirsi di tante novità!