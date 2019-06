Game of Thrones: le riprese del prequel anche in Italia

TV News

27/06/2019

Non solo Irlanda del Nord per Bloodmoon, il chiacchierato prequel di Game of Thrones: le riprese sono destinate ad arrivare anche in Italia.

Le riprese per il prequel di Game of Thrones, per ora battezzato con il titolo momentaneo di Bloodmoon, sono già iniziate a giugno in Irlanda del Nord, interessando alcuni scenari e i Titanic Studios che sono già stati protagonisti delle vicende di Jon Snow e compagni. Tra le altre location dove la serie HBO potrebbe spostarsi, questa volta, ci sarebbe però anche l'Italia.

La notizia è stata confermata dal quotidiano Il Messaggero, che ha appreso che la produzione ha già chiesto alle istituzioni nostrane dei permessi per poter filmare all'interno della Grotta del Turco, a Gaeta. Non ci sono purtroppo informazioni aggiuntive, né su quando la troupe potrebbe arrivare in Italia, né su come la necessità delle riprese si legherà al fatto che il sito del Santuario della Montagna Spaccata sia in parte non visitabile, a causa di piccoli crolli verificatisi nel 2016.

Giù per 300 gradini si scende alla Grotta del Turco per ammirare i bei riflessi verdi e turchesi del mare di #Gaeta pic.twitter.com/Qly6HThFoK — Visit Lazio (@visit_lazio) August 22, 2015

Non sarebbe certo la prima volta che HBO gira il mondo in cerca delle location ideali per le sue produzioni: Game of Thrones, girato largamente in Irlanda del Nord, si era spostato in Islanda per le sequenze al di là della Barriera, in Spagna per alcuni scenari come Dorne e la Fossa del Drago, in Croazia per la capitale Approdo del Re e in Marocco per alcune delle ambientazioni di Essos, come Astapor e Yunkai.

Ulteriori indiscrezioni su Bloodmoon affermano che il prequel potrebbe a sua volta tornare in Spagna, ma non ci sono ancora conferme in merito.

HBO L'antichissima dinastia Stark sarà presente nel prequel di Game of Thrones

La nuova serie ambientata nell'universo di Cronache del Ghiaccio e del Fuoco si svolgerà 5mila anni prima degli eventi di Game of Thrones. Le vicende racconteranno le origini di Westeros, dei Figli della Foresta, dei Primi Uomini e della venuta nel continente degli Andali, oltre che la nascita degli Estranei. Da svelare, in un mondo così antico e diverso, quale scenario potrebbe quindi assumere le fattezze di Gaeta.

L'attrice protagonista Naomi Watts, tra i nomi del cast già resi noti, si è detta sicura che i fan della saga non rimarranno delusi: attendiamo di saperne di più per scoprire cosa ci riserverà questo ritorno a Westeros.