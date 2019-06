CinemaTV NewsCuriosità The Real Ghostbusters

di Giuseppe Benincasa - 27/06/2019 11:06 | aggiornato 27/06/2019 11:10

Una buona occasione per impreziosire le vostre ectoplasmatiche collezioni di The Real Ghostbusters!

0 condivisioni

Diamond Select Toys porterà una serie di action figure esclusive per il film Ghostbusters e per la serie animata televisiva The Real Ghostbusters all'edizione del 2019 del Comic-Con di San Diego (SDCC).

Le prime immagini sono state pubblicate dal blog ufficiale del SDCC, il Box Set Real Ghostbusters Spectral sarà in vendita per 120 dollari alla manifestazione più nerd dell'anno, che si terrà a San Diego (in California) da mercoledì 17 luglio a domenica 21 luglio.

Queste action figure sono state progettate da Yuri Tming e scolpite da Gentle Giant Studios, hanno una altezza di 7 pollici (17/18 centimetri) e il box, oltre agli Acchiappafantasmi Peter Venkman, Ray Stantz, Winston Zeddemore e Egon Spengler, contiene anche un Stay Puft (l'uomo dei marshmallow) e un Cane Infernale.

Diamond Select Toys Il contenuto del The Real Ghostbusters Spectral Box Set

Come potete notare le quattro action figure degli Acchiappafantasmi non rappresentano i personaggi della serie TV ma i corrispettivi personaggi cinematografici, con una strana colorazione verde. Questi quattro Ghostbusters, infatti sono tratti dall'episodio Citizen Ghost (Stagione 1, Episodio 11), la cui storia si svolge dopo gli avvenimenti raccontati nel film Ghostbusters del 1984. Gli Acchiappafantasmi della serie d'animazione si ritrovano a combattere con le loro controparti filmiche tornate in versione ectoplasmatica.

Per quanto riguarda il film, Diamond Select Toys ha creato anche un set speciale di action figure, in omaggio ai 35 anni del film di Ivan Reitman. Il pack contiene i 4 Acchiappafantasmi completamente sporchi di ectoplasma verde:

Diamond Select Toys Ghostbusters Movie Slimed Action Figures Box Set

Queste action figure hanno 16 punti di articolazione, disegnate da Yuri Tming e scolpite da Gentle Giant Studios. Questo set avrà un costo di 80 dollari.