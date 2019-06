Gli Eterni: Salma Hayek in trattative per entrare nel cast del film?

Cinema

di Marcello Paolillo - 27/06/2019 14:21 | aggiornato 27/06/2019 14:25

Secondo una fonte di The Wrap, l'attrice messicana Salma Hayek sarebbe in trattative con Marvel Studios per entrare nel cast de Gli Eterni, nuovo film del MCU in uscita nel 2020.

I fan del Marvel Cinematic Universe sono pronti a scoprire i film che daranno il via alla Fase 4, il cui avvio è previsto subito dopo Spider-Man: Far From Home, nei cinema italiani dal 10 luglio.

Tra questi figura anche il lungometraggio dedicato ai personaggi creati nel 1976 da Jack Kirby, Gli Eterni. Stando a quanto reso noto dall’insider Daniel Ritchman per il portale The Wrap, l'attrice Salma Hayek potrebbe avere un ruolo nel film, essendo in trattative per interpretare un personaggio di supporto per il quale è richiesta la presenza di una professionista dai 40 ai 69 anni di età.

Stando alle prime teorie, l’attrice messicana potrebbe prestare il volto a Thena, membro degli Eterni in grado di volare, creare illusioni e manipolare la materia (oltre a essere in possesso di una forza straordinaria). Al momento, Marvel Studios non ha confermato ufficialmente la notizia.

Ricordiamo anche che il portale MCU Cosmic ha rivelato lo scorso 3 giugno che anche Keanu Reeves sarebbe in trattative per entrare a far parte de Gli Eterni (anche questa notizia non ancora ufficializzata dalla major, che ha detto sì di volere Reeves nel MCU ma anche di essere alla ricerca del ruolo giusto per lui). Anche Richard Madden (Il Trono di Spade) e il sudcoreano Ma Dong-seok (Train to Busan) potrebbero apparire nel film, a cui vanno ad aggiungersi anche Angelina Jolie (nel ruolo di Sersi) e Kumail Nanjani.

Nei fumetti Marvel Comics, gli Eterni sono una straordinaria razza umana creata da degli esseri noti con il nome di Celestiali. Alcuni esperimenti genetici hanno però portato anche alla creazione di una specie parallela del tutto differente e mossa da istinti decisamente malvagi, i Devianti.

Le riprese de Gli Eterni, diretto da Chloé Zhao e scritto da Matthew e Ryan Firpo, dovrebbero partire durante il mese di settembre 2019 a Londra, con un'uscita genericamente fissata per il 2020.