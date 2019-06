I fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame, saranno al Comic-Con 2019

Avengers: Endgame sarà l'ultimo film Marvel per i fratelli Russo (almeno per ora)

Avengers: Endgame sarà l'ultimo film Marvel per i fratelli Russo (almeno per ora)

Importante ricordare anche che i fratelli hanno siglato un accordo con Netflix per produrre una serie animata basata sul celebre gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering.

I due autori interverranno nella conferenza chiamata 'A Conversation With the Russo Brothers', la quale sarà incentrata sui prossimi progetti dei registi oltre - ovviamente - che su Endgame (sebbene non mancheranno, pare, anche varie sorprese).

Parliamo dei registi Anthony e Joe Russo , i quali saranno presenti in Sala H venerdì 19 luglio. al Comic-Con di San Diego (via Collider ).

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok