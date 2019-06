Il modo in cui Tom Holland beve quando indossa il costume da Spider-Man è bizzarro ma geniale

CinemaCelebrity

27/06/2019

Tom Holland e la sua maniera creativa di bere con addosso il costume di Spider-Man.

Durante la promozione del film Spider-Man: Far From Home, Tom Holland – in una intervista con l’inviata del sito americano ETOnline – ha rivelato un curioso dietro le quinte che riguarda il modo in cui l’attore riesce a bere quando è sul set con indosso il costume di Spider-Man.

Come avrete notato, la maschera di Spider-Man non prevede dei fori per la bocca e il copricapo del nuovo costume dell'arrampicamuri e un tutt'uno con il resto del costume, quindi l'attore non ha la possibilità di togliersi la maschera per riuscire a bere o mangiare.

Nel video che potete vedere qui sotto dal sesto minuto in poi, l'intervistatrice dice che - da un filmato del dietro le quinte - ha notato che Spider-Man beve sul set inserendo una cannuccia dall'occhio. Così, l'inviata di ETOnline ha chiesto all'attore 23enne - che interpreta Peter Parker - come riesce a bere in quel modo.

Tom Holland racconta che il costume di stoffa ha dei fori negli occhi. Questi buchi permettono l'applicazione dei grandi occhi di Spider-Man, che sono realizzati in vetro. L'attore dice che dopo averli staccati, riesce a inserire una cannuccia e bere da lì. Racconta anche che usa la stessa tecnica per mangiare degli snack!

La sua collega Zendaya (che interpreta Michelle Jones) ne approfitta, per ricordare quella volta in cui un bambino ha sorpreso Spider-Man a "bere dall'occhio" ed è rimasto scioccato.

Anche il regista Jon Watts ha voluto mostrare ai fan questa particolare dote di Tom Holland, pubblicando sul proprio profilo ufficiale Instagram una foto dell'attore in costume, mentre beve.

Il messaggio di Jon Watts per Tom Holland, che recita "Eccitato per stasera?", si riferisce al fatto che dopo poche ore si sarebbe tenuta la premiere di Spider-Man: Far From Home nella città di Los Angeles.

Spider-Man: Far From Home, il film che chiude la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, sarà nei cinema italiani dal 10 luglio 2019.