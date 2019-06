Il pane ispirato a Studio Ghibli e ai personaggi animati, terrificante fuori ma adorabile dentro

Come è possibile vedere, ogni forma di pane riflette grande attenzione ai dettagli, necessari per garantire una somiglianza notevole con il personaggio o l'immagine ricreata.

A giudicare dalla loro crosta, le pagnotte a opera del panettiere giapponese noto su Twitter come izuyo si direbbero tutt'altro che invitanti . Eppure si tratta proprio di uno di quei casi in cui vale il detto "mai giudicare un libro dalla copertina".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok