In Spider-Man: Far From Home doveva esserci anche Falcon come nuovo Capitan America

L'ingresso del nuovo Capitan America nel Marvel Cinematic Universe sembra essere solo rimandato.

La battaglia contro Thanos si è conclusa e la vittoria finale è stata pagata a caro prezzo dagli Avengers: il gruppo originale, formato da Tony Stark, Steve Rogers, Vedova Nera, Bruce Banner, Thor e Clint Barton, si è sciolto. Tra questi, Steve Rogers, dopo essere tornato indietro nel tempo e aver vissuto la sua vita con Peggy Carter (la sua amata), decide di passare il testimone di Capitan America al suo amico fidato Sam Wilson, consegnandogli il suo iconico scudo a stelle e strisce. Questo gesto decreta il fatto che nel Marvel Cinematic Universe c'è un nuovo Capitan America e, secondo quanto riportato dal sito americano Comicbook, questo sarebbe dovuto apparire già nel film Spider-Man: Far From Home.

Dell'eventuale cameo del nuovo Capitan America, hanno parlato il presidente Marvel Studios Kevin Feige e la creative executive Eric Carroll. Quest'ultima, che si occupa di cercare il materiale originale (in questo caso si tratta di fumetti) da portare sul grande schermo, ha detto che è stata effettivamente discussa l'introduzione di Sam Wilson come Capitan America in Spider-Man: Far From Home alla fine del film, idea poi scartata:

Abbiamo anche pensato che fosse molto importante, per l'arco di questo film [Spider-Man: Far From Home], che non ci fossero altri Vendicatori a disposizione di Nick Fury o Peter, quindi quest'ultimo doveva cavarsela da solo.

Kevin Feige ha aggiunto:

In definitiva, Spider-Man: Far From Home è il viaggio di Spider-Man, con la presenza o meno di altri eroi. Si tratta dell'evoluzione di Peter, di Peter che esce dall'ombra, non solo da quella di Tony ma da quella dei Vendicatori in generale. Perché, tra l'altro, è Spider-Man. Non ha bisogno di stare nell'ombra dei Vendicatori.

Feige fa notare che oltre ai presenti Maria Hill, Nick Fury e Happy Hogan, Peter non ha e non deve avere bisogno di nessuno. Nel trailer di Spider-Man: Far From Home, Peter chiede di Thor, di Doctor Strange e di Capitan Marvel ma Fury gli fa notare che nessuno è disponibile. Quindi, l'intenzione è quella di portare Peter Parker a un livello successivo nella maturazione da ragazzo a uomo, il quale, ovviamente, ha un grande potere dal quale derivano grandi responsabilità.

Dal "quasi inserimento" di Sam Wilson (interpretato da Anthony Mackie) come Capitan America, si può intuire che i Marvel Studios non vogliano perdere tempo nel dare un nuovo eroe a stelle e strisce al Marvel Cinematic Universe: potrebbe essere presente in uno dei film della Fase 4?