Instagram, arrivano le pubblicità mirate travestite da Storie

27/06/2019

Un nuovo modo per riempirci di advertising o una soluzione per fare pubblicità in maniera meno invasiva?

Facebook è inarrestabile: dopo aver annunciato l'avvento della sua nuova moneta digitale, la società di Zuckerberg si prepara a lanciare una nuova tipologia di pubblicità su Instagram capace di emulare il funzionamento delle Storie.

Oggi, la piattaforma di social media ha annunciato che presto inizierà a collocare gli annunci pubblicitari nella pagina Esplora, ovvero dove gli utenti vanno a scoprire nuovi contenuti in linea con i loro interessi. Gli annunci non verranno visualizzati nella pagina principale della griglia di Esplora, ma solo quando un utente tocca un post e inizia a scorrere il feed contestuale. La griglia Esplora rimarrà quindi la stessa di sempre, ma quando si tocca un post e si scorre in basso Instagram inizierà a mostrare una serie di contenuti simili al post scelto tra i quali verrà inserito anche un annuncio.

Un sistema che guida gli inserzionisti a proporre solo pubblicità davvero in linea con gli interessi degli utenti perché è proprio come se ogni persona scegliesse le proprie pubblicità da visualizzare.

Inoltre l'advertising non risulterà affatto invasivo e sarà identico a tutti gli altri contenuti, mostrando una foto, dei tag, dei commenti ecc. L'unica cosa che cambierà sarà l'aggiunta di una scritta "Sponsored" sotto il nome utente e il link allo store "Shop Now" sotto la foto. Da una parte va lodata l'iniziativa dell'azienda di rendere le pubblicità meno fastidiose, ma dall'altra sarà molto più difficile distinguerle da Storie o altri contenuti.

Instagram descrive l'inserimento di questi annunci come "lento e minuzioso", aggettivi che fanno pensare che molto presto le pubblicità aumenteranno. Gli inserzionisti possono già comprare spazi pubblicitari nel feed, ma dovranno ancora passare da Facebook perché non c'è al momento una struttura diretta per l'acquisto di ads su Instagram.

Il team di sviluppo dell'azienda inizierà a collaborare con partner selezionati già nelle prossime settimane con l'obiettivo di attivare gli annunci su Esplora nei prossimi mesi:

Esplora è il luogo dove le persone sono davvero aperte alla scoperta, ed è per questo che siamo davvero entusiasti di questo nuovo modo di fare pubblicità

dice Susan Buckner Rose, direttrice del marketing di Instagram.

Anche se è vero che oltre l'80% delle persone che utilizzano Instagram seguono almeno un'azienda, è anche vero che queste stesse persone potrebbero non amare vedere un discreto aumento degli annunci pubblicitari nei loro feed. Instagram consente già annunci sia nelle Storie che nel feed regolare, quindi portarli in un altro luogo del social potrebbe appesantire di molto l'esperienza generale. L'azienda però non può fare a meno di accontentare il settore pubblicitario perché, prima di soddisfare le aspettative degli utenti che utilizzano il social gratuitamente, deve soddisfare quelle dei brand che invece pagano per essere presenti su Instagram.

Come per ogni contenuto della rete, anche il termine "gratuitamente", utilizzato prima per descrivere il rapporto tra utenti e Instagram, non è propriamente corretto: il fatto che l'utilizzo del social non venga pagato in denaro non vuol dire, infatti, che non venga pagato in qualche modo. L'iniezione continua di pubblicità in questi social network è la prova che un prezzo da pagare c'è sempre e, per quanto siano pubblicità mirate, bisogna vedere per quanto tempo gli utenti saranno disposti ad accettarle.

Ecco un video demo che mostra in anteprima come funzioneranno le nuove pubblicità su Instagram: