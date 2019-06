Jeremy Renner, da Occhio di Falco al mondo della musica

Anche se non è ancora del tutto chiaro cosa bolle in pentola, possiamo ipotizzare che il prossimo obiettivo di Occhio di Falco sarà la musica.

Renner ha anche registrato la canzone Heaven (Don’t Have A Name) con Sam Feldt.

Non è la prima volta che Renner dà prova delle sue doti vocali. Già nel 2015, durante un'ospitata da Jimmy Fallon, si era esibito in una cover parodica di Thinking Out Loud di Ed Sheeran, e il video era diventato virale.

Jeremy Renner ha condiviso un video in cui si trova in una sala d'incisione. Molto presto potrebbe rilasciare della musica.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok