Celebrity

di Silvia Artana - 27/06/2019 11:49 | aggiornato 27/06/2019 11:53

Kit Harington cuore d'oro. L'attore ha deciso di contribuire alla raccolta fondi lanciata in suo onore dai fan di Game of Thrones e ha ringraziato con grande trasporto tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa.

Il finale di Game of Thrones ha lasciato una lunga coda di malcontento. Ma come il Nord, i fan non dimenticano e riconoscono agli attori e ai personaggi della serie HBO il merito di emozioni incancellabili.

Di conseguenza, per rendere omaggio ai loro beniamini, gli appassionati hanno lanciato una raccolta fondi in favore di una causa benefica sostenuta da Emilia Clarke. E quando hanno saputo che Kit Harington aveva intrapreso un percorso di cure per affrontare lo stress della conclusione della serie, hanno fatto lo stesso anche per lui, per onorare il suo lungo e appassionato impegno sul set.

Il fundraising è stato aperto sulla piattaforma JustGiving in favore della organizzazione Mencap, che aiuta le persone con difficoltà di apprendimento e che sta molto a cuore all'attore britannico:

Negli ultimi 10 anni anni, Kit Harington ha dato tanto ai fan di Game of Thrones, interpretando il ruolo del Re del Nord, Jon Snow. Ha reso la sua performance memorabile e abbiamo amato ogni momento in cui è stato sullo schermo. Questa raccolta fondi è qui per mostrare a Kit che gli siamo incredibilmente grati per la grande quantità di amore e talento che ha messo in Jon Snow per il nostro divertimento.

HD HBO Come Jon Snow, Kit Harington può contare sull'affetto di molte persone

La raccolta fondi è arrivata a un passo dal traguardo in meno di un mese e Kit ha deciso di contribuire per permetterle di raggiungerlo. Come riporta Entertainment Weekly, l'attore ha donato 7.728,75 sterline (pari a 8.626,79 euro) per arrivare al budget stabilito di 50mila sterline (poco meno di 56mila euro).

Kit è rimasto profondamente colpito dalla generosità e dall'affetto nei suoi confronti dei fan e ha accompagnato la sua donazione con un messaggio davvero sentito e toccante:

A quelli tra voi che hanno creato questa pagina in mio nome e a quelli tra voi che hanno contribuito e lasciato messaggi: vi prego di accettare il mio più profondo e sentito ringraziamento. Questa raccolta fondi mi ha sollevato il cuore e mi ha fatto venire le lacrime agli occhi. Che regalo meraviglioso... quanta generosità da tutti voi. Mencap è davvero una associazione fantastica e il denaro che avete donato andrà a una causa incredibile. Con amore e rispetto da oltre la Barriera, Kit.

L'alter ego di Jon Snow aveva rivelato in precedenza di sostenere la causa di Mencap per ragioni molto personali:

Mio cugino Laurent è una dell'1,4 milioni di persone con difficoltà di apprendimento nel Regno Unito. Io sono cresciuto con lui e so che coloro che hanno questo disturbo condividono le stesse speranze e gli stessi sogni di tutti gli altri. Ma spesso ci sono imbarazzo e paura di fronte a persone che soffrono di difficoltà di apprendimento. E questo significa che la loro condizione è poco conosciuta e considerata.

Di certo, l'impegno di Kit rappresenta un importante sostegno alla causa. E con la scelta di partecipare alla donazione in suo nome non fa che confermare che l'affetto e la stima dei fan sono assolutamente meritati.