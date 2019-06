L'Empire State Building rende omaggio a Spider-Man: Far From Home

CinemaCuriosità

di Marcello Paolillo - 27/06/2019 08:18 | aggiornato 27/06/2019 08:24

Per celebrare il lancio di Spider-Man: Far From Home sul grande schermo, l'Empire State Building di New York ha deciso di 'colorarsi' di rosso e blu.

L'Uomo Ragno tornerà in azione in Spider-Man: Far From Home, l'atteso sequel delle avventure da solista dell'Arrampicamuri interpretato da Tom Holland.

I fan Marvel sono in trepidante attesa di scoprire cosa avrà in serbo per loro il capitolo finale della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe. Come se non bastasse, anche l‘Empire State Building di New York si è colorato di rosso e blu per celebrare il lancio del nuovo film dedicato al supereroe Marvel (via ComicBook).

Un tweet dall’account ufficiale 'Empire State Bldg' ha anche voluto mostrare l'evento al mondo intero.

Our spidey senses are tingling…🕷️



We’re lighting up in red & blue this evening in honor of @TBrothersTrust and the @SpiderManMovie — #SpiderManFarFromHome! #ESBright pic.twitter.com/MdDkraXF2A — Empire State Bldg (@EmpireStateBldg) June 24, 2019

I nostri sensi di ragno stanno pizzicando… Questa sera ci illuminiamo di rosso e blu in onore di The Brothers Trust e di Spider-Man Far From Home.

Le immagini arrivate online mostrano il grattacielo situato nel quartiere Midtown del distretto di Manhattan, "tinto" dai caratteristici colori del costume di Spider-Man.

HD Getty Images

Nel cast di Spider-Man: Far From Home troviamo, oltre a Tom Holland nei panni di Peter Parker, anche Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, J. B. Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson e Jake Gyllenhaal (nel ruolo di Mysterio).

Getty Images

Diretto da Jon Watts, la nuova avventura dell'Arrampicamuri uscirà nei cinema italiani a il 10 luglio 2019.