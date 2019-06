La nuova Famiglia Addams anche in versione Funko POP!

La famiglia Addams tornerà sul grande schermo in un nuovissimo film d'animazione il prossimo 31 ottobre (data d'uscita italiana), con protagonisti i personaggi creati da Charles Addams. La nota azienda Funko POP! ha pensato bene di lanciare una nuova linea dedicata proprio alla 'nuova' famiglia Addams.

L'account Twitter della nota azienda, ha pubblicato le prime foto dei Funko POP! dedicati a Morticia, Mercoledì, Pugsley, Gomez, zio Fester e Lurch che saranno disponibili per la vendita il prossimo settembre.

In preparation for the upcoming animation "The Addams Family" movie coming later this year, it seems we will have some POPs to accompany us ~ #FPN #FunkoPOPNews #Funko #POP #Funkos #POPVinyl #AddamsFamily #TheAddamsFamily pic.twitter.com/2gD0WU8Z7q