Max Wright, Willie Tanner in ALF, è morto a 75 anni per un cancro

CelebrityTV News

di Rina Zamarra - 27/06/2019 09:33 | aggiornato 27/06/2019 09:37

Max Wright ha perso la sua battaglia contro il cancro: l'attore, noto per il ruolo del capofamiglia in Alf, è morto nella sua casa di Los Angeles a 75 anni.

11 condivisioni

Dopo una lunga battaglia contro il cancro, Max Wright ci ha lasciato. L’attore è morto mercoledì 26 giugno 2019 nella sua casa di Hermosa Beach, appena fuori Los Angeles.

La famiglia non ha fornito molti dettagli, ma è noto che a Max era stato diagnosticato un linfoma nel 1995. Per anni il cancro era stato in remissione per poi ricomparire di recente.

Due anni fa, l’attore aveva perso la sua compagna di una vita per la stessa malattia. La moglie Linda Ybarrondo era morta nel 2017 per un cancro al seno, dopo 52 anni di matrimonio e 2 figli.

MAX WRIGHT who appeared in films such as Reds , Soul Man and Alf has died aged 75 - RIP pic.twitter.com/WFVTE4tP02 — We Love Movies !!! 🎬 (@MoviePolls4U) June 27, 2019

Max ha conquistato la fama internazionale per il ruolo del capofamiglia Willie Tanner nella serie Alf, andata in onda per quattro stagioni dal 1986 al 1990.

Secondo il produttore Tom Patchett, era proprio la chimica esistente tra Max e Paul Fusco (Alf) ad aver consentito il successo della serie e ad aver alimentato l’affetto dei fan. Non a caso, si erano diffuse di recente delle voci piuttosto insistenti riguardo un reboot con Alf pronto a riemergere dall’Area-51. Attualmente, il progetto è in fase di stallo e la recente morte di Max Wright non contribuirà di certo a farlo sbloccare. Negli ultimi anni, lui stesso aveva definito in termini molto positivi Alf:

Non importa ciò che provavo o come andavano le giornate. C’era Alf a portare molta gioia alle persone. Lo adoravano.

What is our Alf doing now? Max Wright has left us. R.I.P😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/dtY5HSBurc — Joe Horst (@JoeHorstChina) June 27, 2019

In realtà, l’attore ha interpretato vari ruoli oltre a quello di Willie Tanner. Ha recitato nel film All That Jazz - Lo spettacolo comincia, diretto dal coreografo Bob Fosse, in La neve cade sui cedri e Sogno di una notte di mezza estate. Tante anche le apparizioni in serie TV come Cheers, Murphy Brown e Innamorati pazzi.

R.I.P. Max Wright