One Piece: Stampede, un nuovo trailer pieno d'azione per il film

di Silvio Mazzitelli - 27/06/2019 15:14 | aggiornato 27/06/2019 15:19

One Piece: Stampede si torna a mostrare con un trailer molto più lungo che ci presenta diverse sequenze animate.

Si prospetta un'estate molto calda anche per One Piece, il manga più venduto del mondo creato da Eiichiro Oda, in particolare per la sua versione animata. Dal 7 luglio infatti inizierà nell'anime l'importante saga del paese di Wano, terra ispirata al Giappone feudale, mentre dal 9 agosto uscirà nei cinema giapponesi il nuovo film: One Piece: Stampede.

Finalmente è stato mostrato il secondo trailer del lungometraggio animato, che ci anticipa un bel po' di scene e personaggi che compariranno all'interno di questa storia originale.

Nel video possiamo vedere una nuova isola nel bel mezzo della Rotta Maggiore, dove tantissimi pirati si stanno radunando per partecipare a un importante festival dedicato proprio alla pirateria. Due uomini loschi stanno osservando diversi manifesti con su le taglie di molti personaggi conosciuti, tra cui anche la ciurma di Rufy.

Nel trailer ci sono poi diversi personaggi importanti, come molti delle Supernova, i peggiori pirati della nuova generazione. Oltre a Rufy e Zoro compaiono infatti anche Law e Eustass Kid. Saranno presenti anche alcuni membri della Flotta dei Sette come Boa Hancock e Bagy il Clown, e Rob Lucci, che ora fa parte del CP0.

Tra gli altri personaggi compaiono anche molte autorità della Marina, come Smoker e Tashigi, mentre in un frame possiamo vedere Zoro affrontare l'ammiraglio Fujitora. Sembra che nel film sarà anche chiamato un Buster Call, ossia un raid di diverse navi da guerra della Marina con a bordo diversi uomini dal grado di vice ammiraglio o addirittura ammiraglio, infatti possiamo anche notare la presenza di Akainu.

Toei Animation

L'ultima parte si concentra invece su quello che sarà l'antagonista principale della pellicola, Douglas Bullet, ex membro della ciurma di Gol D. Roger, che sembra avere il potere di potersi fondere e di manipolare oggetti di metallo, come si può vedere dalla creazione di una sorta di robot in combattimento. In una scena possiamo vedere Rufy ricorrere al Gear Fourth per affrontarlo.

One Piece: Stampede sembra coinvolgere davvero moltissimi personaggi del famoso manga di Eiichiro Oda, in una storia che potrebbe anche essere considerata canonica, anche se ancora non ne abbiamo la certezza. L'ultimo film dedicato alla ciurma di Cappello di Paglia è stato One Piece Gold - il Film uscito nel 2016 anche nei cinema italiani.

Anche One Piece Stampede dovrebbe arrivare nel nostro paese, secondo quanto riportato dalla divisione Anime Factory di Koch Media, anche se per il momento non si conoscono ulteriori dettagli.

Cosa ne pensate del nuovo trailer, non vedete l'ora di poter vedere questo nuovo film di One Piece?

via: Comicbook