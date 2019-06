PlayStation Plus di luglio 2019, Sony svela i giochi gratis per PS4

Videogames

di Andrea Guerriero - 27/06/2019 14:11

Sony raffredda l'estate degli utenti PlayStation 4 con una Instant Game Collection assai deludente. Almeno per chi non ama le simulazioni sportive.

Giugno, giunto quasi al termine della sua corsa, è stato un mese incredibile per il popolo di videogiocatori. Il mese dell'E3 2019, edizione più recente della fiera nerd più rilevante dell'anno.

Non solo, anche "mamma" Sony - grande assente della kermesse in quel di Los Angeles - ha saputo far parlare di sé. E lo ha fatto, nell'ordine, ufficializzando la data di uscita di Death Stranding, ultima opera poligonale di Hideo Kojima, e quella del remake di Final Fantasy VII a marchio Square Enix, così come pure inserendo nella sua Instant Game Collection due titoli di grande richiamo come il nostalgico Sonic Mania e l'adrenalinico Borderlands: The Handsome Collection.

Restando nell'ambito dei giochi legati a PlayStation Plus, è allora naturale che un po' tutti fossero convinti che il colosso giapponese del gaming fosse pronto a bissare per il mese di luglio. Così, purtroppo, non è stato: i videogame in regalo il prossimo mese sono infatti assai deludenti, come dimostra la reazione della community all'annuncio ufficiale nel trailer poco più in basso.

PS Plus: i giochi PS4 da scaricare gratuitamente a luglio 2019

Una delusione, quella della prossima Instant Game Collection, che si fa cocente soprattutto per chi non è esattamente un appassionato di esperienze sportive in chiave poligonale.

Il primo videogame in regalo per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus - che, tra le altre cose, permette pure di giocare in multiplayer online e di approfittare di sconti in digitale esclusivi - è Pro Evolution Soccer 2019, ultimo capitolo della proficua serie sportiva di Konami. La simulazione calcistica made in Japan è già disponibile da tempo in versione Lite per il download gratuito da PlayStation Store, mentre gli appassionati l'avranno di certo già acquistata.

Stupisce allora la sua inclusione nei PlayStation Plus di luglio 2019, scelta forse per spingere in futuro le vendite di PES 2020, svelato sempre all'E3.

Crea momenti magici dentro e fuori dal campo: ogni giocatore possiede le proprie caratteristiche che influenzano il modo in cui reagisce durante le azioni, mentre le modalità MyClub e ML Real Season ti consentono di costruire la tua carriera in un club. Divertiti a giocare in locale fino a un massimo di 4 giocatori o vai online e metti alla prova le tue abilità contro il mondo intero.

La selezione di Sony, da mesi ormai limitata a due titoli per la sola PS4, prosegue con Horizon Chase Turbo, un racing game che ripropone la stessa esperienza ludica dei classici arcade degli anni '90, epoca d'oro per le sale giochi.

Ispirandosi a titoli del calibro di Out Run, Top Gear e Rush, lo sviluppatore Aquiris Game Studio cattura l’essenza dell’era a 16 bit con stile, grafica rétro, un’incalzante colonna sonora chiptune e la classica modalità multigiocatore da divano a schermo condiviso. Gioca da solo o insieme a un massimo di tre amici e sfreccia su ampie autostrade mentre schivi automobili, cartelli stradali e persino qualche cactus!

Pro Evolution Soccer 2019 e Horizon Chase Turbo saranno disponibili per il download dal PlayStation Store a partire dal 2 luglio.