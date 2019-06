Pokémon: arrivano la poltrona Snorlax e il poggiapiedi Poké Ball

CuriositàVideogamesAnimazione

27/06/2019

Se siete fan di Pokémon allora vi informiamo che sono disponibili due pezzi di arredamento perfetti per la vostra casa.

Pokémon è ormai da 20 anni un brand di incredibile successo, tanto che ha persino superato Star Wars per quanto riguarda le vendite complessive di tutto il merchandise prodotto. Quest'anno inoltre uscirà anche Pokémon Spada e Scudo, il nuovo capitolo del videogioco che ha dato vita al franchise nel 1996.

Se siete grandi fan dei mostri tascabili di Game Freaks vi interesserà sapere che un'azienda giapponese ha realizzato due interessanti prodotti d'arredamento per la casa dedicati proprio a Pokémon.

L'azienda in questione si chiama Takamine che ha realizzato una sedia a sacco a forma di Snorlax che può essere accoppiata con un morbido poggiapiedi dalle sembianze di una Poké Ball.

Come si può vedere dalle foto lo stile della poltrona ricorda molto il grosso Snorlax, famoso per addormentarsi sempre nel bel mezzo della strada bloccando il passaggio ai giocatori. Effettivamente non fatichiamo a credere che sarà facile addormentarsi nella comodità di questa speciale sedia a sacco.

Anche il poggiapiedi Poké Ball risulta molto comodo e morbido, all'interno è pieno di cotone in modo che i piedi possano stare comodi, inoltre la forma e il colore rispecchiano perfettamente una Poké Ball.

L'azienda Takamine ha descritto le qualità della poltrona, dicendo che sedersi sarà come essere abbracciati da un grosso marshmallow, ma allo stesso tempo il design darà pieno supporto alla schiena e alle gambe. Inoltre, la sedia a sacco è stata realizzata tenendo a mente anche la stabilità, cosa che di solito non è sempre ben bilanciata in questo tipo di prodotti.

Il costo di entrambi gli oggetti in un'unica soluzione è di 325 dollari, con la sedia a sacco che costa singolarmente 230 dollari, metre il poggiapiedi Poké Ball si aggirerà intorno ai 90 dollari.

Vi piacerebbe riposare in braccio a Snorlax tramite questa invitante sedia a sacco?

